期內收入約為76.75億元，按年增長約40.1%。收入增長主要是由於上半年攝像頭模組銷售數量按年增長約30.8%。

上半年毛利約為4億元，毛利率約為5.2%，較去年同期約3.4%提升約1.8個百分點。毛利率提升主要是由於期內全球智能手機銷售情況好轉，集團與全球主要智能手機品牌的合作份額提升，同時，集團於應用於車載和IoT領域的攝像頭模組業務取得明顯進步，令得集團攝像頭模組銷售數量增長約30.8%，產能利用率按年明顯改善，有利於折舊、人工等各項成本的分攤。

加上上半年集團繼續以中高端手機攝像頭模組為主，並加快發展其他領域攝像頭模組業務的經營策略，3200萬像素及以上應用於手機的攝像頭模組和應用於其他領域的攝像頭模組的合計銷售數量於攝像頭模組銷售總量的比例達到約49.2%，高端產品佔比提升幫助改善了集團的產品附加值，並進一步有利於毛利率的改善。

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