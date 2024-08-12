文章日期：2024年8月12日 13:02
今天放榜的丘鈦科技（1478）同時公布7月營運數據，7月攝像頭模組銷售約3343萬件，按年升5.5%，其中手機攝像頭模組銷售3264萬件，按年升5.3%，當中3200萬像素以下佔1723萬件，跌5.5%；3200萬像素及以上1540萬件，升20.6%。
7月指紋識別模組銷售1404萬件，按年升58%。
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