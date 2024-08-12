臨床階段生物製藥公司同源康醫藥-B（2410）今日（12日）開始招股，周四（15日）中午截止，預期下周二（20日）掛牌。獨家保薦人為中信証券。同源康醫藥擬全球發售4,788萬股H股，香港公開發售佔一成。每股招股價12.1元。每手500股，一手入場費6,111.01元。
該公司致力於發現、收購、開發差異化靶向療法並對其進行商業化，以滿足癌症治療中的醫療需求。作為一家專注於開發用於癌症治療的小分子靶向治療的公司，公司已建立由11款候選藥物組成的管線。
財務方面，該公司2023年歸屬於公司擁有人期内虧損3.82億元人民幣，按年擴大23%。截止今年3月底止三個月歸屬於公司擁有人期内虧損為1.08億元人民幣，按年擴大29.5%。
公司上市引入長興興長為基石投資者，認購公司2,632.42萬美元（約2.06億元）股份，共1700萬股股份，約佔全球發售股份的35.51%，禁售期六個月。
此外，公司上市料淨集資約5.06億元，當中約70%將用於公司核心產品（即TY-9591）的研究、開發及商業化；20%將用於其他候選產品的研發；3%將用於潛在的戰略收購、投資、許可或合作機會；7%將用於營運資金及其他一般公司用途。
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