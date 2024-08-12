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安盛調查：近三分一香港打工仔過去一年曾因心理健康請病假

安盛公布年度心理健康研究調查，向全球16個地區的1.6萬名18至75歲受訪者進行調查，其中香港有769位在職人士參與。調查顯示，心理健康挑戰嚴重影響受訪者的工作表現，近半（48%）香港受訪者因心理健康原因計劃告病假，近三分之一更表示過去12個月曾因此請假。

調查指，心理健康挑戰嚴重影響受訪者的工作表現。41%受訪者盡量在家工作避免與同事接觸，38%通過内部調職以轉換工作部門，有35%的受訪者則有計劃離職。

安盛指，77%的香港受訪者表示曾因工作經歷至少一種心理健康問題。49%香港受訪者表示感到工作過勞( burnout ) ，較去年上升超過一倍，但僅16%的受訪者尋求專業人士幫助。大部分受訪者曾經歷過度疲勞和精力耗盡（61%）、無法控制的壓力和焦慮（52%）、專注力或決策能力下降（51%）、睡眠障礙（49%）以及飲食失調（39%）等心理健康問題。

研究亦顯示，超過一半 (53%) 受訪者期望向公司反映工作過勞問題後，能夠獲得更積極的回應，近63%的受訪者認為，心理健康福利和措施對他們決定是否留任現職非常重要。安盛指，僱主可以加強對員工心理健康的支援和保障，以提高員工留任率。

安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示，該行提供切實可行的解決方案和治療，同時正積極開發全新的心理健康產品和服務。就團體醫療方面，該行可為客戶提供上門諮詢服務，邀請心理學家向員工舉辦講座和活動，亦有就個別客戶制定方案，為公司調查員工心理健康情况，就個別員工長期病假等轉介醫生治療等。