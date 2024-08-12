市場觀望美國數據，港股反覆向上，大市成交跌至近半年最少，恒指波幅亦見近逾3周最窄，北水流入增加，佔大市比率6.17%，是8月7日後高。

恒指今早高開12點，高位升72點，低位跌87點，高低波幅160點，是7月17日後收市新低，當日報149點。上升股份比例為25.49%，下跌為34.11%，無升跌為40.39%。

恒指收市升21點或0.13%，報17111點，大市成交金額703億元，較上日減少20.11%，是2月15日470.17億元成交後最少，當日內地春節休市，兼缺北水；國指升11點或0.2%，報6029點。恒生科技指數收報3429點，跌0.2%。

藍籌股成交金額326.03億元，佔大市成交46.37%；科指成份股成交金額155.95億元，佔大市成交22.18%；國指成份股成交金額265.43億元，佔大市成交37.75%。

24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少33.47%，至75.5億元，佔大市成交10.73%。牛熊證成交金額31.85億元，減少47.48%；窩輪成交金額43.65億元，減少17.38%。

藍籌36隻升，40隻下跌，6隻無升跌。藥明生物（2269）升3.7%，收報11.78元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌5.84%，收報5.97元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報10.28元，升2.59%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報105.6元，跌6.88%。

恒指曾下試10天線(16991.52點)，受制於20天線(17212點)。科指曾跌穿10天線(3564.90點)，受制於20天線(3492.38點)。

北水南下合計淨流入43.46億元，北水較上日增加90.82%，淨流入金額是8月7日116.72億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入66.24億元。北水對上一次連續2日淨流入是8月6日。北水本月累計流入260.65億元，是2月後新低，本月金額按月減少45.64%，連續第14個月流入。

午後消息股表現

渣打（2888）將合併團隊並裁減逾20個職位。收報71.8元，升1.84%。

丘鈦科技（1478）半年多賺4.3倍 續不派中期息。丘鈦科技7月攝像頭模組銷售升5.5%。收報4.05元，升3.58%。

澳門修訂法律出新文本提出賭場換錢黨刑事化。花旗：濠賭股短期疲軟 股價仍處疫情低位不合理。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報4.2元，跌1.64%。美高梅中國（2282）收報11.1元，跌4.15%。澳博（0880）收報2.44元，跌2.01%。永利澳門（1128）見52周低5.19元，收報5.31元，跌2.39%。銀河娛樂（0027）見52周低29.05元，收報29.45元，跌4.38%。金沙中國（1928）見52周低13.24元，收報13.56元，跌2.87%。

361度（1361）中期純利增12.2% 中期息0.165元。收報3.47元，升2.06%。

知行汽車（1274）擬斥最多1億人幣回購H股。收報22.9元，升10.63%。

今早及隔晚消息股表現

佳兆業（1638）清盤聆訊押後至9月。收報0.108元，跌6.09%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，和譽－Ｂ（2256）收報2.95元，跌1.34%。貝殼－Ｗ（2423）收報35.85元，跌1.38%。閱文（0772）收報25.35元，跌1.17%。鴻騰（6088）收報2.28元，升3.64%。騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報51.1元，跌4.75%。裕元集團（0551）收報12.06元，跌0.33%。寶勝國際（3813）收報0.6元，升3.45%。

龍光集團（3380）和合景泰富（1813）鴨脷洲新盤凱玥，據報已就再融資貸款達協議。龍光收報0.73元，跌2.67%。合景泰富（1813）收報0.247元，跌5%。

華富建業（0952）向前蒙古首富王文彪追孖展欠債，簽新還款協議。收報0.212元，跌0.93%。

巨匠建設（1459）發盈警，料上半年淨利減最多六成。收報0.31元，跌1.59%。

富力（2777）未還近1.5億美元債息終違約，將進行境外債務重組。收報0.77元，跌2.53%。

鍾睒睒︰農夫山泉（9633）永遠屬於中國，接班人問題仍未清晰。收報29.4元，升1.55%。

匯賢（87001）中期可供分派金額跌91%。創上市新低，見0.52元，收報0.53元，跌3.64%。

新股集資王茶百道（2555）料中期盈利跌最多63%。創上市新低，見6元，收報6.3元，跌12.38%。

榮暉（0990）附屬資金被挪用，潛在損失2150萬美元。收報0.4元，無升跌。

第一上海投資（0227）發盈喜，料上半年扭虧為盈賺6000萬元。收報0.108元，跌3.57%。

百果園（2411）申請H股全流通獲聯交所批准。收報1.88元，升3.3%。

陽光油砂（2012）第二季由盈轉虧，季內虧損1100萬加元。收報0.52元，升1.96%。

國美零售（0493）盈警，料中期虧損最多46億人幣。收報0.022元，跌4.35%。

廣汽（2238）7月汽車銷量按年跌25%，新能源車跌32%。收報2.67元，跌1.48%。

富智康（2038）中期虧損收窄至3158萬美元，料今財年銷售額或會大幅下跌。收報0.77元，升1.32%。

蠟筆小新休閒食品（1262）盈警，料上半年虧損擴大至4270萬人民幣。收報1.46元，升0.69%。

東瀛遊（6882）料中期盈利升62%，日圓疲弱促進遊客量增。收報0.59元，跌1.67%。

卡賓（2030）中期盈利升37%，派息多33%。收報1.69元，跌6.63%。

舜宇光學（2382）7月手機鏡頭出貨量逾1億件，按年升21%。收報43.25元，升1.29%。

瑞安房地產（0272）發盈警，料中期盈利降至5000萬元至1億人幣。見52周低0.6元，收報0.62元，跌6.06%。

破頂股表現

破頂股包括，力量發展（1277）創上市新高，見1.22元，收報1.19元，升3.48%；中國建築國際（3311）創上市新高，見11.46元，收報11.34元，升1.98%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065.35元，收報1065.3元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1142.4元，收報1142.4元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見561元，收報561元，升0.08%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1043.2元，收報1043.2元，升0%；聲通科技（2495）創上市新高，見198元，收報196元，升4.53%；中國再保險（1508）創52周高，見0.67元，收報0.65元，跌1.52%；煤氣（0003）創52周高，見6.62元，收報6.62元，升1.85%；香港中華煤氣（0003）創52周高，見6.62元，收報6.62元，升1.85%；首佳科技（0103）創52周高，見0.275元，收報0.275元，升3.77%；天安卓健（0383）創52周高，見1元，收報1元，升11.11%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，升1.45%；中石化冠德（0934）創52周高，見4.55元，收報4.46元，升2.06%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，跌1.79%。

破頂指數成份股包括，煤氣（0003）創52周高，見6.62元，收報6.62元，升1.85%。

破底股方面

46隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.081元，收報0.084元，跌10.64%；九毛九（9922）低見2.55元，收報2.57元，跌4.1%；世紀金花（0162）低見0.057元，收報0.06元，跌30.23%；裕承科金（0279）低見0.02元，收報0.021元，無升跌；中手游（0302）低見0.75元，收報0.75元，跌3.85%；歲寶百貨（0312）低見0.029元，收報0.029元，跌3.33%；思捷環球（0330）低見0.095元，收報0.1元，跌2.91%；萬嘉集團（0401）低見0.042元，收報0.049元，跌2%；中播數據（0471）低見0.045元，收報0.049元，跌19.67%；世紀陽光（0509）低見0.112元，收報0.115元，跌10.16%。

77隻股份創52周低，其中十隻包括，永利澳門（1128）低見5.19元，收報5.31元，跌2.39%；銀河娛樂（0027）低見29.05元，收報29.45元，跌4.38%；金沙中國（1928）低見13.24元，收報13.56元，跌2.87%；東風集團股份（0489）低見2.06元，收報2.07元，跌3.27%；大快活（0052）低見7.02元，收報7.1元，無升跌；叙福樓（1978）低見0.54元，收報0.55元，無升跌；稻香（0573）低見0.62元，收報0.64元，跌4.48%；太興（6811）低見0.64元，收報0.65元，跌4.41%；金蝶（0268）低見5.56元，收報5.79元，升1.76%；銀娛（0027）低見29.05元，收報29.45元，跌4.38%。

異動股

上升異動股，包括，天彩控股（3882）收報0.78元，升47.17%；CWT INT'L（0521）收報0.095元，升35.71%；紫荊國際金融（8340）收報0.1元，升25%；開源控股（1215）收報0.016元，升23.08%；大成生化科技（0809）收報0.067元，升21.82%；東江環保（0895）收報1.83元，升21.19%；中華銀科技（0515）收報0.116元，升20.83%；S&T HLDGS（3928）收報1.98元，升19.28%；數科集團（2350）收報0.64元，升18.52%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.122元，升18.45%；創輝珠寶（8537）見52周低0.15元，收報0.159元，升18.44%。

下跌異動股，包括，世紀金花（0162）創上市新低，見0.057元，收報0.06元，跌30.23%；寶聯控股（8201）創上市新低，見0.043元，收報0.043元，跌28.33%；龍皇集團（8493）收報0.111元，跌23.97%；中國天億福（8196）創上市新低，見0.04元，收報0.044元，跌22.81%；世大控股（8003）創上市新低，見0.061元，收報0.119元，跌21.71%；駿東控股（8277）收報0.141元，跌21.23%；天源集團（6119）收報0.51元，跌20.31%；中播數據（0471）創上市新低，見0.045元，收報0.049元，跌19.67%；中昌國際控股（0859）收報0.105元，跌19.23%；天津建發（2515）收報1.1元，跌19.12%；北京體育文化（1803）收報0.072元，跌19.1%。

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