澳門就換錢黨刑事化加緊步伐，花旗料會拖累短期濠賭股走勢並轉弱。美國銀行發表報告指，預期這會拖累到澳門的博彩收入表現，因此其調低新濠博亞（美：MLCO）目標價12%至7.5美元。儘管新濠博亞的市場佔有率有改善，料在7月份已達14%至15%，不過亦因為換錢黨刑事化而考驗投資者耐性，但是其仍認為新濠博亞估值吸引，給予買入評級。
花旗的報告更指，澳門對換錢黨刑事化料會影響到濠賭股近期股價走弱，料維時30日。不過，其認為澳門仍然是內地旅客的首選渡假地，反而濠賭股更不合理地跌至低於疫情前水平，例如銀河娛樂（0027）竟比疫情前低11%，金沙中國（1928）亦比疫情前低6%，因此認為可以趁低累積濠賭股。
花旗另發報告引述消息指，澳門在8月份首11日，錄得博彩收入71億元（澳門元、下同），日均達6.57億元，較8月份首四日日均賭收6.25億元高5%。當中中場收入按月上升6%至8%，貴賓博彩按月收入則跌2%至3%，但是贏率則較正常水平高。
該行維持8月賭收預測200億元不變，並料賭收可回復至2019年同月疫情前的82%，全月日均賭收可達6.45億元。這與澳門在暑假期間推動遊客訪澳不無關係，從當地治安警的訊息所知，8月份首7日旅客達84.3萬名，約為日均12萬名，料旅客訪澳之動力會持續到周末。
受到澳門推動換錢黨刑事化消息影響，濠賭股今日股價表現全線走弱，六大博彩股中，以銀娛跌幅最大，全日股價收報29.45元，跌4.38%。
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