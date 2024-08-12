閱文（0772）公布截至今年6月底止中期業績，期內股東應佔盈利5.04億元人民幣（下同），按年增加33.9%，每股盈利0.5元，不派息。根據非國際財務報告準則，股東應佔盈利7.02億元，按年增加16.4%。
期內集團收入41.9億元，按年增加27.7%。其中在線業務收入按年減少2.2%至19.4億元。自有平台產品在線業務收入在持續優化分發渠道的投資回報率並專注推動核心產品增長的背景下，按年減少0.9%至16.94億元；騰訊產品渠道在線業務收入按年減少26.2%至1.37億元，主要由於集團聚焦發展高質量的付費閱讀商業模式，更多內容通過投資回報率更高的付費閱讀渠道進行分發，從而導致免費閱讀渠道的廣告收入持續減少；第三方平台在線業務收入按年增加18.2%至1.156億元，主要由於與第三方分銷合作夥伴的合作增加所致。至於版權運營及其他收入方面，按年增加73.3%至22.51億元。
期內集團自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶由2.117億人按年減少16.9%至1.76億人，自有平台產品及自營渠道的平均月付費用戶按年增加0.4%至880萬人，每名付費用戶平均每月收入按年減少1.9%至31.7元，主要由於不同產品的收入組合變動所致。
其他報道
ZA Bank「加息星期二」引入新玩法 每周可享最高18%存款年利率