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神冠料中期最多賺1000萬人幣

神冠控股（0829）預計，截至今年6月30日止，中期公司擁有人應佔溢利約500萬元至約1000萬元（人民幣，下同），去年同期公司擁有人應佔溢利約121萬元。

神冠稱，本期內業績表現明顯比前期間有所進步，主要受惠於通過拓寬原材料供應渠道等方式提高了整體生產能力，單位生產成本以至於銷售成本均明顯下降，進而改善毛利率。

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