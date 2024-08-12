文章日期：2024年8月12日 17:13
時代中國（1233）公布，高等法院今日進一步押後清盤呈請聆訊至2024年10月21日。
時代中國今日收報0.208元，跌2.8%。
其他報道
神冠料中期最多賺1000萬人幣
鄭家純增持周大福
閱文中期多賺34% 不派息
澳門推換錢黨刑事化 大行料拖累濠賭股短期走弱
大市全日沽空金額減0.58% 恒生中國企業沽空增7.1倍
恒指收市升21點 科指跌0.2% 成交703億 近半年最少
ZA Bank「加息星期二」引入新玩法 每周可享最高18%存款年利率
渣打將合併團隊並裁減逾20個職位
滬深三大指數午後向下 兩市成交額4959億人幣 創近2年低
安盛調查：近三分一香港打工仔過去一年曾因心理健康請病假
政府據報最快9月發新一批零售債
同源康醫藥今起招股 一手入場費6,111.01元
內地券商據報在監管升級後減少國債交易
外資上季從中國撤資規模創紀錄
丘鈦科技7月攝像頭模組銷售升5.5%
轉數快系統於8月18日凌晨1時至早上11時暫停服務
半日沽空金額增加4% 恒生中國企業沽空增7.3倍
花旗：濠賭股短期疲軟 股價仍處疫情低位不合理
地平線5億美元香港IPO據報獲中證監批准
361度中期純利增12.2% 中期息0.165元
恒指半日升8點 科指跌0.3% 曾跌穿10天線 北水續流入
丘鈦科技半年多賺4.3倍 續不派中期息
知行汽車擬斥最多1億人幣回購H股
滬深三大指數半日小幅向下 滬指跌0.03%