越南製造加工出口（0422）公布今年上半年中期業績，收入3285萬美元（下同），按年跌45.8%；毛利283.3萬美元，按年減少66.5%；毛利率為8.6%，去年同期為14%。公司權益持有人應佔虧損為241.8萬元，按年盈轉虧，上年同期為300.1萬元；每股虧損0.27仙，去年同期每股盈利0.33仙，不派息。
集團表示，外銷方面，東盟國家在高通脹、高利率及同業激烈競爭之下導致當地市場的銷售量大幅下滑，對集團收入產生衝擊。越南內銷方面，受惠於推出全新機車型號，帶動銷售業績，抵消部分收入減幅。集團將持續積極地開拓新機種和新客戶尋求業務增長機會，提升收入，創造更高的價值。
有關前景，集團指，內銷方面，集團將透過針對不同消費族群推出量身訂製的有效營銷活動，鞏固品牌知名度藉以擴大市場覆蓋，吸引更多潛在消費者；外銷方面，集團將持續加強市場推廣、提升品牌忠誠度，並且不斷推陳出新和強化產品力，積極開拓不同海外市場，突顯集團多元化產品組合之優勢，期盼再創銷售佳績。集團亦將持續擴展銷售維修服務據點，為購買集團產品之消費者提供更好的保養維修服務。
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