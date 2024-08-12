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富邦香港中期純利跌1%至4.4億元 因減值虧損按年飈升9倍

富邦銀行（香港）公布今年上半年業績，受惠於淨利息收入以及淨費用及佣金收入，兩者分別按年升28%及10%，令未計其他收益及減值虧損前經營溢利按年升43%至8.05億元。但由於本港房地產市場惡化導致抵押品價值下降，貸款減值虧損相應增加，減值虧損總額按年大增9倍，令富邦純利按年略跌1%至4.42億元。

受淨息差改善及平均生息資產增長帶動，富邦年內淨利息收入按年升28%至12.05億元，淨息差亦由1.57厘擴大22個點子至1.79厘。

非利息收入上升按年升10%至2.01億元，而保險業務和信貸業務收入分別錄38%及35%的按年升幅。由於集團於期內出售其於中國銀聯的投資，部分非利息收入增長被非上市股本證券的股息收入減少所抵銷。

年內減值虧損總額為 2.79 億元，去年則為2680萬元，集團第一及第二階段的貸款減值虧損為900萬元，第三階段的貸款減值虧損（扣除壞賬收回後）為2.62億元。富邦表示，縱然大部分不良貸款均有抵押品，但本港房地產市場惡化導致抵押品價值下降，令貸款減值虧損相應增加。

而截至今年6月30日，計及商業票據和銀行同業貸款的減值貸款比率為1.73%，減值貸款覆蓋率則為85.2%。

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