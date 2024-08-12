房產交易和服務平台貝殼（2423）公布中期業績，截至2024年6月30日止六個月淨利潤為23億元（人民幣，下同），按年跌42.7%。每股基本盈利68分，不派中期息。
該公司又宣布，已獲董事會批准進一步擴大並延長現有股份回購計劃，回購授權從20億美元增加至30億美元，回購計劃期限延長至2025年8月31日。
期內貝殼淨收入為397億元，與2023年同期的淨收入398億元相對持平，主要由於存量房及新房業務的淨收入減少，被家裝家居及房屋租賃業務的擴張所抵銷。毛利106.39億元，按年跌9%。平台總交易額為14689億元，較2023年同期減少16.2%，存量房總交易額為10238億元，按年減少8.7%，新房總交易額為3871億元，按年減少32.4%，家裝家居總交易額為76億元，按年增加24.0%，新興業務及其他的總交易額為503億元，按年減少3.9%。
截至2024年6月30日，平台活躍門店數為44423家，同比增加8.1%，活躍經紀人數為411,478名，同比增加0.6%。
貝殼表示，公司下一步會通過推動規模和品質、效率的正循環實現組織的持續增長。
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