萬國黃金（3939）宣布，其與Golden Crane及Prominence Investment簽訂買賣協議，有條件同意以近7.33億元增持祥符金岭20.22%股權，其將以每股8.12元向賣方配發9022.72萬股支付。祥符金岭擁有所羅門群島金岭礦業公司90%權益，後者則在所羅門瓜達康納爾島擁有金岭項目的採礦證和探礦證，預計可生產年限約13年。
該集團指，集團早已於2020年4月30日完成收購祥符金岭77.78%權益，連同今次收購，其將持有祥符金岭98%股本，同時對金岭礦的應佔權益將由現有的70%，進一步提高至約88.2%。截至評估基準日2023年12月31日，該礦經評估礦石資源量7200萬噸，礦石儲量2870萬噸，金品位1.32%。是次收購有助提高儲備黃金資源量。
為突出業務佈局方向，該集團還於近期實施更名，並已獲股東大會審議通過。目前，公司的英文名稱已由「Wanguo International Mining Group Limited」更改為「Wanguo Gold Group Limited」，而中文名稱「萬國黃金集團有限公司」亦已採納作為新雙重外文名稱。公司簡稱也擬由「萬國國際礦業」變更為「萬國黃金」。
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