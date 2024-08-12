該集團指，集團早已於2020年4月30日完成收購祥符金岭77.78%權益，連同今次收購，其將持有祥符金岭98%股本，同時對金岭礦的應佔權益將由現有的70%，進一步提高至約88.2%。截至評估基準日2023年12月31日，該礦經評估礦石資源量7200萬噸，礦石儲量2870萬噸，金品位1.32%。是次收購有助提高儲備黃金資源量。

為突出業務佈局方向，該集團還於近期實施更名，並已獲股東大會審議通過。目前，公司的英文名稱已由「Wanguo International Mining Group Limited」更改為「Wanguo Gold Group Limited」，而中文名稱「萬國黃金集團有限公司」亦已採納作為新雙重外文名稱。公司簡稱也擬由「萬國國際礦業」變更為「萬國黃金」。

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