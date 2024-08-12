保聯提醒旅客，凡投保前已存在的病患或狀況，包括天氣狀況（如颱風）及自然災害（如地震或海嘯）等，都屬於旅遊保險的不保事項。故此，在地震發生後或地震預警已被廣泛報導下才購買旅遊保險，雖然保單仍然有效，但所有有關地震的損失將不會受到保障。除了與地震相關的已知風險外，其他旅遊保險的保障將不受影響，例如在旅遊目的地患上傷風感冒而需求診的醫療費用。保聯提醒，確定行程後應盡快投保旅遊保險，當中的取消旅程保障便可即時生效，以免事情發生後才投保，避免因「已存在狀況」而不受保的風險。

日本於上周五發出「南海海槽地震臨時資訊（注意巨大地震）」警示，至於是否屬於已存在狀況，保聯指則要視乎每張保單就「已存在狀況」的定義去考慮。「已存在狀況」適用全張保單所有項目（包括香港保安局發出的外遊警示）。一般而言，如果屬同一次事件的地震（包括當地政府界定為餘震或有關的損害）會被界定為已存在狀況；如果當地政府界定為另一次事件的地震，則未必視為已存在狀況。

保聯亦提供旅遊保險相關的保障資訊：

旅程取消 — 受保人在出發前指定日數內，因前往的目的地發生自然災害（包括地震或海嘯）而沒法避免需要取消旅程，已繳付而未能退回的旅遊費用包括機票、海外住宿、交通費用，可獲得賠償。

提早結束行程 — 受保人身在受保的旅遊地方發生自然災害（包括地震或海嘯），而沒法避免必須中斷其旅程並直接返回香港，當中已繳付而未能退回的機票或住宿費用的損失、或因而引起的額外機票或住宿費用，可獲得賠償。

旅程延誤 —保單內的指定受保原因如自然災害（包括地震或海嘯），而引致已安排的公共交通工具有所延誤，受保人根據保單條款將可按延誤時數，獲得現金津貼，或引致合理的額外旅遊費用如酒店或機票，可獲得賠償。

其他報道

復旦張江上半年多賺3.1%至7041萬人幣 首派中期息

友和442萬元收購J SELECT 現金加股份支付

鴻騰精密中期轉賺3252萬美元 續不派中期息

萬達酒店盈警 上半年料轉蝕最多9.3億

萬國黃金批7.33億元新股增持所羅門群島金礦權益

貝殼中期淨利潤跌逾四成不派息 回購加碼至30億美元

旭日企業料純利增近四成 中期息多派70%

信銀國際：與的士業界達成共識 分階段提供移動支付方案

富邦香港中期純利跌1%至4.4億元 因減值虧損按年飈升9倍

歐康維視中期虧損1億元

晨訊科技發盈警 料中期虧損擴大至約7500萬元至1.05億元

越南製造加工出口上半年轉蝕242萬美元

新世界回購新中近1.55億美元票據及永續債

時代中國清盤呈請聆訊押後至10月21日

神冠料中期最多賺1000萬人幣

鄭家純增持周大福

閱文中期多賺34% 不派息

澳門推換錢黨刑事化 大行料拖累濠賭股短期走弱

大市全日沽空金額減0.58% 恒生中國企業沽空增7.1倍

恒指收市升21點 科指跌0.2% 成交703億 近半年最少

ZA Bank「加息星期二」引入新玩法 每周可享最高18%存款年利率

渣打將合併團隊並裁減逾20個職位

滬深三大指數午後向下 兩市成交額4959億人幣 創近2年低

安盛調查：近三分一香港打工仔過去一年曾因心理健康請病假