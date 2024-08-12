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裕元工業上半年純利增1.2倍 中期息倍增至4仙

裕元工業（0551）今年上半年公司擁有人應佔溢利1.84億美元（下同），按年增1.2倍；營業收入40.15億元，按年跌3.4%；每股基本盈利11.44仙，去年同期為5.19仙；每股中期股息0.4港元，去年同期為0.2港元。

營運業績方面，今年上半年，集團製造業務之擁有人應佔溢利增加1.78倍至1.55億元。寶勝之擁有人應佔溢利上升9.9%至3.36億元人民幣。

集團有關製造業務（包括鞋履、鞋底、配件及其他）的總營業收入為26.34億元，較去年同期增加2.4%。其中，來自制鞋活動（包括運動╱戶外鞋、休閒鞋及運動涼鞋）的營業收入較去年同期增加1.3%至24.11億元。訂單隨產業的良好復甦愈趨常態化，上半年鞋履出貨量上升9.9%至1.21億雙。由於高基期效應及產品組合變化，平均售價下降7.8%，至每雙19.98元，部分抵銷出貨量的升幅。並且，集團的運動╱戶外鞋類佔鞋履製造營業收入的86.0%。休閒鞋及運動涼鞋則佔鞋履製造營業收入的14.0%。倘若考慮集團的綜合營業收入，運動╱戶外鞋爲集團的主要類別，佔總營業收入的51.7%，其次爲休閒鞋及運動涼鞋，佔總營業收入的8.4%。

至於零售業務，今年上半年來自寶勝貢獻之營業收入較去年同期的15.81億元下降12.7%至13.81億元。以人民幣（寶勝之呈報貨幣）計算，營業收入較去年同期的人民幣109.6億元（人民幣·下同）下降8.9%至99.83億元。截至今年6月30日，寶勝於大中華地區設有3,478間直營零售店舖，與去年底相比，淨關店45間，其中優質大店（300平方米以上）對寶勝直營店舖的佔比提升到21.0%（2023年上半年：19.7%）。

展望未來，集團指，隨著訂單能見度改善，訂單進一步常態化，集團對鞋履產業的穩健復甦抱有信心。集團對其製造業務之長遠前景保持樂觀態度，將繼續致力於其中長期產能布局策略，包括瞄準勞動力供應及基礎設施能支持永續增長的印尼及印度，為其製造產能進行多元化配置。

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