消息人士指，監管機構此前指導銀行暫停新增買入國債，一些江西的農商行上周五盤後買入的國債未能在今日能結算。不過一旦出現交易未能結算，或會破壞市場誠信，人行亦需要作出平衡，在維持金融市場穩定同時抑制債券上升，知情人士稱，江西地方監管一度取消了窗口指導，但最終又恢復。人行未有立即回覆彭博社查詢。

在經濟乏力以及降息預期的大背景下，中國國債孳息率近月來屢屢觸及新低，促使政府採取行政措施來干預市場，目前監管措施也已波及今年購買國債的主力之一的農商行。

據知情人士此前稱，多家券商機構據悉自上周以來減少了國債交易，至少一間機構是在監管指導下減少了交易，監管機構據悉還要求國有大行記錄國債交易中的對手方信息。此外，監管機構已明顯放緩新債券型基金產品的審批流程。另據悉，應地方金融管理部門要求，江蘇省部分農村商業銀行據悉已暫停國債交易。

內地監管機構近幾周來加大對債券投機者的打擊，目標指向基金公司和農商行等，以期將國債孳息率從紀錄低點抬升，加上美元減息預期上升令人民幣空倉平倉，10年期中國國債孳息率昨日收報2.206厘，上升2.55%，自上周三的低位累升5.55%。中國外匯交易中心的數據顯示，10年期國債活躍債券成交量上周五降至770億元人民幣，相當於只有上周二高位的45%。