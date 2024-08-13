道瓊斯工業平均指數收跌140點，跌幅0.36%，報39357點。標普500指數收漲0.23點，升幅0.01%，報5344點。納斯達克綜合指數收漲35點，或0.22%，報16780點。

高盛跌0.97%，報485.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累31點，而聯合健健康升1.17%，報565.29元，貢獻道指42點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報217.53元，升0.59%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.29元，跌0.84%，亞馬遜(美：AMZN)收市報166.8元，跌0.08%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報515.95元，跌0.35%，英偉達(美：NVDA)收市報109.02元，升4.07%，微軟(美：MSFT)收市報406.81元，升0.19%，Tesla (美：TSLA)收市報197.49元，跌1.25%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.03%，報499點。德國DAX指數收漲0.03%，報17726點；法國CAC 40指數跌0.27%，報7250點；英國富時100指數收漲0.52%，報8210點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.61%，報5587點。

美國2年期債息曾跌最多1.3%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為5.93%。低見4.0006厘，是8月9日3.9991厘後最低。收市報4.0173厘，是8月7日後收市新低，當日報3.9621厘。

美國10年期債息曾跌最多1.16%，是8月9日後最大跌幅，當日跌幅為1.73%。低見3.894厘，是8月8日3.894厘後最低。收市報3.9035厘，是8月6日後收市新低，當日報3.8919厘。連跌2日，累計跌0.0842厘，對上一次連跌2日是7月26日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月26日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至10.308基點，是8月9日4.05基點後最窄。收市報11.58基點，是8月8日後收市最窄，當日報5.235基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至132.241基點，是8月8日135.14基點後最闊。收市報131.029基點，是8月6日後收市最闊，當日報131.601基點。

金龍指數曾升最多1.34%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為2.92%。高見5627.67點，是7月31日5766.66點後最高。收市報5587.13點，是8月8日後收市新高，當日報5607.58點。

道指曾跌最多0.62%，是8月7日後最大跌幅，當日跌幅為0.68%。低見39251.72點，是8月9日39230.43點後最低。收市報39357.01點，是8月7日後收市新低，當日報38763.45點。

標指曾升最多0.51%，是8月9日後最大升幅，當日升幅為0.74%。高見5371.2點，是8月2日5383.89點後最高。收市報5344.39點，是8月2日後收市新高，當日報5346.56點。連升3日，累計升144.89點，對上一次連升3日是7月16日。第1日陰燭。

納指曾升最多0.9%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為3.08%。高見16895.79點，是8月2日16920.63點後最高。收市報16780.61點，是8月1日後收市新高，當日報17194.14點。連升3日，累計升584.8點，對上一次連升3日是7月16日。第1日陰燭。

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