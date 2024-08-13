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港股ADR升2點 夜期高水32點 中生製藥、萬洲、港燈等業績

美股個別發展，港股ADR升2點或0.01%，報17113點，即月恒指夜期升67點，報17144點，夜期高水32點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.1%，折合報378.26元；阿里巴巴（9988）升1.15%，折合報78.79元；美團（3690）跌1.62%，折合報104.01元；匯控（0005）跌0.24%，折合報64.6元；建行（0939）升1.43%，折合報5.51元。

道期現升0.005%；標期現跌0.02%；納期現跌0.009%。日本東證指數現升1.84%；韓國KOSPI指數現跌0.11%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0%。

VIX指數隔晚升1.66%或0.34點，報20.71點。

紐油現跌0.67%或0.54美元，報79.52美元；布油現跌0.6%或0.5美元，報81.8美元；金價現升0%或0.2美元，報2473.1美元；LME 銅期貨隔晚升1.8%或160美元，報9026.5美元。比特幣現升1.14%或674.76美元，報59531.12美元；美國10年期債息現升0.04%或0.0019厘，報3.9054厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國光大水務（1857）、長江生命科技（0775）、中國利郎（1234）、中糧包裝（0906）、港燈－ＳＳ（2638）、華電國際（1071）、中生製藥（1177）、萬洲（0288）、陽光房地產基金（0435）等。

載通（0062）非執董雷禮權在英國受查，業務不受影響。

金界（3918）發盈警預告要就海參崴渡假村減值，料或現中期虧損690萬美元。

裕元工業（0551）上半年純利增1.2倍，中期息倍增至4仙。

復旦張江（1349）上半年多賺3.1%至7041萬人幣，首派中期息。

友和（2347）442萬元收購J SELECT，現金加股份支付。

鴻騰精密（6088）中期轉賺3252萬美元，續不派中期息。

萬達酒店（0169）盈警，上半年料轉蝕最多9.3億。

萬國黃金（3939）批7.33億元新股增持所羅門群島金礦權益。

貝殼（2423）中期淨利潤跌逾四成不派息，回購加碼至30億美元。

旭日企業（0393）料純利增近四成，中期息多派70%。

歐康維視（1477）中期虧損1億元。

晨訊科技（2000）發盈警，料中期虧損擴大至約7500萬元至1.05億元。

越南製造加工出口（0422）上半年轉蝕242萬美元。

新世界（0017）回購新中近1.55億美元票據及永續債。

時代中國（1233）清盤呈請聆訊押後至10月21日。

神冠（0829）料中期最多賺1000萬人幣。

鄭家純增持周大福（1929）

閱文（0772）中期多賺34%，不派息。

 

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