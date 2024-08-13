恒指今早高開48點或0.29%，報17160點，大市成交金額11億元；國指今早高開16點或0.29%，報6046點。恒生科技指數開市報3428點，跌0.03%。上升股份比例為6.88%，下跌為2.49%，無升跌為90.62%。