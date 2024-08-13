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恒指高開48點 科指跌0.03% 上試20天線

恒指今早高開48點或0.29%，報17160點，大市成交金額11億元；國指今早高開16點或0.29%，報6046點。恒生科技指數開市報3428點，跌0.03%。上升股份比例為6.88%，下跌為2.49%，無升跌為90.62%。

藍籌37隻升，15隻下跌，30隻無升跌。中海油（0883）升2.08%，報20.15元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌3.44%，報7.29元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，7隻下跌，12隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報62.65元，升4.07%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報23.95元，跌1.44%。

恒指上試20天線(17185點)。科指上試20天線(3464點)。

碧桂園服務（6098）發盈警 料中期少賺逾40%。開市報4.59元，跌2.13%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國光大水務（1857）無成交，報1.51元。長江生命科技（0775）無成交，報0.355元。中國利郎（1234）無成交，報4.11元。中糧包裝（0906）無成交，報6.93元。港燈－ＳＳ（2638）無成交，報5.44元。華電國際（1071）開市報4.05元，升1%。中生製藥（1177）開市報2.94元，跌0.34%。萬洲（0288）開市報5.23元，跌0.57%。陽光房地產基金（0435）無成交，報1.79元。

載通（0062）非執董雷禮權在英國受查，業務不受影響。無成交，報9.2元。

金界（3918）發盈警預告要就海參崴渡假村減值，料或現中期虧損690萬美元。開市報3.12元，跌6.87%。

裕元工業（0551）上半年純利增1.2倍，中期息倍增至4仙。開市報12.66元，升4.98%。

復旦張江（1349）上半年多賺3.1%至7041萬人幣，首派中期息。無成交，報1.88元。

友和（2347）442萬元收購J SELECT，現金加股份支付。無成交，報0.6元。

鴻騰精密（6088）中期轉賺3252萬美元，續不派中期息。開市報2.35元，升3.07%。

萬達酒店（0169）盈警，上半年料轉蝕最多9.3億。無成交，報0.213元。

萬國黃金（3939）批7.33億元新股增持所羅門群島金礦權益。無成交，報7.58元。

貝殼（2423）中期淨利潤跌逾四成不派息，回購加碼至30億美元。開市報38.4元，升7.11%。

旭日企業（0393）料純利增近四成，中期息多派70%。開市報1元，升2.04%。

歐康維視（1477）中期虧損1億元。開市報7.33元，無升跌。

晨訊科技（2000）發盈警，料中期虧損擴大至約7500萬元至1.05億元。無成交，報0.385元。

越南製造加工出口（0422）上半年轉蝕242萬美元。見52周低0.5元，開市報0.5元，跌9.09%。

新世界（0017）回購新中近1.55億美元票據及永續債。無成交，報7.24元。

時代中國（1233）清盤呈請聆訊押後至10月21日。無成交，報0.208元。

神冠（0829）料中期最多賺1000萬人幣。開市報0.28元，升3.7%。

鄭家純增持周大福（1929）。開市報6.6元，升0.3%。

閱文（0772）中期多賺34%，不派息。開市報26.15元，升3.16%。

破頂股表現

破頂指數成份股包括，煤氣（0003）創52周高，見6.63元，開市報6.63元，升0.15%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括美皓集團（1947）低見0.275元，開市報0.275元，跌3.51%；烯石電車新材料（6128）低見0.083元，開市報0.083元，跌4.6%；天津建發（2515）低見0.94元，開市報0.94元，跌14.55%。

創52周低，越南製造加工出口（0422）低見0.5元，開市報0.5元，跌9.09%。

異動股

上升異動股，包括，寶勝國際（3813）開市報0.68元，升13.33%；大連港（2880）開市報0.67元，升9.84%；英皇國際（0163）開市報0.25元，升8.44%；朗華國際集團（8026）開市報0.35元，升7.69%；天潤雲（2167）開市報2.53元，升7.66%；貝殼－Ｗ（2423）開市報38.4元，升7.11%；億華通（2402）開市報23.95元，升5.74%；泰達生物（8189）開市報0.098元，升5.38%；德琪醫藥－Ｂ（6996）開市報0.6元，升5.26%。

下跌異動股，包括，天津建發（2515）創上市新低，見0.94元，開市報0.94元，跌14.55%；天彩控股（3882）開市報0.67元，跌14.1%；越南製造加工出口（0422）見52周低0.5元，開市報0.5元，跌9.09%；金界控股（3918）開市報3.12元，跌6.87%；泰昇集團（0687）開市報0.181元，跌6.22%；烯石電車新材料（6128）創上市新低，見0.083元，開市報0.083元，跌4.6%；同仁堂科技（1666）開市報5.06元，跌3.98%；美皓集團（1947）創上市新低，見0.275元，開市報0.275元，跌3.51%；信義玻璃（0868）開市報7.29元，跌3.44%；譚仔國際（2217）開市報0.99元，跌2.94%。

 

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