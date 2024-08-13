MSCI公布，旗下指數成分股將於8月30日收市後變動。MSCI全球標準指數 (MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES)將新增27隻股份，剔出96售，其中，MSCI香港指數將剔出太古地產（1972）。
全球小型指數成分股 (MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES)新增181隻，剔出14隻。當中，MSCI香港指數增5減3。新增的5隻分別是DFI RETAIL GROUP HLDGS(新加坡上市，簡稱牛奶公司)、晉景新能（1783）、昊天國際（1341）、昇能集團（2459）、匯聚科技（1729）。剔出希瑪醫療（3309）、IGG（0799）、天虹（2678）。
MSCI 全球微型股指數(MSCI GLOBAL MICRO CAP INDEXES)新增11隻港股，剔出11隻港股。新增希瑪醫療（3309）、楓葉教育（1317）、周生生（0116）、中國聯塑（2128）、IGG（0799）、日清食品（1475）、國能國際資產（0918）、天虹（2678）、VESYNC（2148）、泓基集團（2535）、喆麗控股（2209）。剔出的有，律齊文化（0550）、高雅光學（0907）、晉景新能（1783）、EPRINT集團（1884）、國富創新（0290）、植華集團（1842）、麥迪森控股（8057）、日贏控股（1741）、昇能集團（2459）、SINCEREWATCH HK（0444）、匯聚科技（1729）。
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