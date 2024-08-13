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網民質疑賣公院藥 HKTVmall：產品已暫時下架 會向商戶索貨源證明

網上流傳一名懷孕38周的孕婦透過香港科技探索（1137）旗下HKTVmall一間網店購買藥物「Lactulose」，收貨後發現藥物張貼有公立醫院病人標籤，質疑藥物的來源。HKTVmall回應傳媒查詢時證實事件發生於去年，目前已經將有關產品下架，正向商戶索取貨源證明，確保所出售的產品符合法規要求。

近日在網上討論區上傳多張HKTVmall平台的截圖，內容顯示有用戶去年留言指，購買的藥物「Lactulose」上方張貼有公立醫院病人標籤，寫明是香港佛教醫院，並附有姓黃病人的名字。當時HKTVmall回覆該用戶指，正跟進事件，如確定屬訂單問題，將安排補貨或退款。惟用戶之後再留言，不滿HKTVmall未有回覆電郵。

HKTVmall回應傳媒查詢時證實事件於去年發生，該客戶於5月29日收取訂單貨品後，於7月9日向HKTVmall客戶服務部回報產品問題，公司及後向商戶查詢相關訂單的出貨資料，商戶回覆指由於距離出貨時間已逾一個月，有關閉路電視片段及出貨相片已被移除而無法提供資料。之後HKTVmall為客戶酌情處理，並於7月25日回收產品及退款，商戶其後向HKTVmall表示該產品已被開封及使用。

HKTVmall又指，現時已將相關產品暫時下架，並正向商戶索取貨源證明，確保商戶出售的產品符合法規要求。HKTVmall強調，非常重視產品質素及安全，會積極跟進客戶的個案，若發現有商戶違規出售產品，會立即將該產品下架及向商戶罰款，就嚴重個案，更會與商戶終止合作關係。

 

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