港元現報7.7897元升值14點子，曾貶值最多24點子，報7.7935元，亦曾升值最多27點子，報7.7884元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.7點子至3.73905%，是8月7日後最高；1星期HIBOR升5.41點子至3.85405%，是8月7日後最高；2星期HIBOR升4.22點子至3.90714%，是8月7日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.54點子至4.28458%，是8月9日後最低；6個月期HIBOR跌0.14點子至4.3728%，是2023年5月10日後最低；12個月期HIBOR跌0.94點子至4.42103%，是2023年5月2日後最低。

美元指數現報103.128貶值0.011點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.448%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4124%，連續10日擴闊，利差是2024年4月25日後最闊，當日差距為-1.4238%。

對上一次連續10日擴闊，是2023年8月28日，當日利差報-1.6274%。

其他報道

通用汽車據報正裁減中國市場員工 擬進一步裁員及削產能

名單一覽| MSCI指數成份股月底變動 太地遭剔出 新增16港股 剔出15隻

特朗普讚揚特斯拉 稱馬斯克的電動車不可思議

滬深三大指數開市個別走 人行淨投放3850.8億人幣

恒指高開48點 科指跌0.03% 上試20天線

碧桂園服務發盈警 料中期少賺逾40%

港股ADR升2點 夜期高水32點 中生製藥、萬洲、港燈等業績

美股個別發展 道指跌140點 金龍指數近兩周高

北水增持京基金融國際 減持盈富