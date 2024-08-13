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港元拆息個別發展 1個月HIBOR由升轉跌

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.2點子至4.05%，是8月9日後最低，當日報4.0356%。對上一次由升轉跌是7月29日，當日拆息報4.5853%。

港元現報7.7897元升值14點子，曾貶值最多24點子，報7.7935元，亦曾升值最多27點子，報7.7884元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.7點子至3.73905%，是8月7日後最高；1星期HIBOR升5.41點子至3.85405%，是8月7日後最高；2星期HIBOR升4.22點子至3.90714%，是8月7日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.54點子至4.28458%，是8月9日後最低；6個月期HIBOR跌0.14點子至4.3728%，是2023年5月10日後最低；12個月期HIBOR跌0.94點子至4.42103%，是2023年5月2日後最低。

美元指數現報103.128貶值0.011點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.448%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4124%，連續10日擴闊，利差是2024年4月25日後最闊，當日差距為-1.4238%。

對上一次連續10日擴闊，是2023年8月28日，當日利差報-1.6274%。

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