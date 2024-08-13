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恒指半日升17點 科指跌0.36% 北水續流入

市場續等待本周公布的美國通脹數據以判斷減息前景，港股變動不大，美期升不足0.2%，日股則因日圓貶值而上升，A股、台股、韓股反覆向下。

恒指今早高開48點，高位升141點，低位跌36點，高低波幅178點。上升股份比例為17.27%，下跌為29.45%，無升跌為53.26%。

恒指半日升17點或0.1%，報17128點，大市成交金額375億元；國指升5點或0.09%，報6035點。恒生科技指數收報3417點，跌0.36%。

藍籌股成交金額162.48億元，佔大市成交43.32%；科指成份股成交金額79.81億元，佔大市成交21.28%；國指成份股成交金額134.44億元，佔大市成交35.85%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.03%，至69.44億元，佔大市成交18.49%。牛熊證成交金額23.19億元，減少27.18%；窩輪成交金額46.24億元，增加5.94%。

藍籌35隻升，42隻下跌，5隻無升跌。新奧（2688）升3.18%，收報55.1元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌6.52%，收報3.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報62.65元，升4.07%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報3.13元，跌3.4%。

恒指曾升穿20天線(17183.02點)。科指曾跌穿10天線(3409.41點)，受制於20天線(3463.86點)。

北水南下合計淨流入14.67億元，較上日減少66.24%，連續第3日流入，累計流入80.91億元，對上一次連續3日淨流入是8月7日。北水本月累計流入275.32億元，是2月後新低，本月金額按月減少42.58%，連續第14個月流入。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見13.54元，收報12.7元，升3.93%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1089.1元，收報1089.1元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1142.5元，收報1142.5元，升0.01%；聲通科技（2495）創上市新高，見202.6元，收報202.6元，升3.37%；首佳科技（0103）創52周高，見0.33元，收報0.3元，升9.09%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.59元，收報0.57元，升1.79%；SIS INT'L（0529）創52周高，見2.1元，收報2.1元，升16.67%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，無升跌；老恒和釀造（2226）創52周高，見0.76元，收報0.7元，升7.69%；中石化煉化工程（2386）創52周高，見5.94元，收報5.88元，升1.38%；中銀航空租賃（2588）創52周高，見70.2元，收報70.1元，升1.67%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.49元，收報5.48元，升0.74%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見56.4元，收報56.4元，升1.71%；電能實業（0006）創上市新高，見54.35元，收報54.15元，升0.46%；煤氣（0003）創52周高，見6.66元，收報6.61元，跌0.15%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見2.54元，收報2.57元，無升跌；呷哺呷哺（0520）低見1元，收報1.02元，跌1.92%；信能低碳（0145）低見0.126元，收報0.129元，跌3.73%；世紀金花（0162）低見0.051元，收報0.051元，跌15%；中手游（0302）低見0.74元，收報0.76元，升1.33%；中播數據（0471）低見0.042元，收報0.045元，跌8.16%；中國鑄晨８１（0810）低見0.25元，收報0.26元，無升跌；連達科技控股（0889）低見0.27元，收報0.27元，跌3.57%；龍輝國際控股（1007）低見0.212元，收報0.218元，跌7.23%；清晰醫療（1406）低見0.365元，收報0.38元，跌8.43%。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，永利澳門（1128）低見5.19元，收報5.22元，跌1.69%；銀河娛樂（0027）低見28.7元，收報29.2元，跌0.85%；信德（0242）低見0.67元，收報0.68元，無升跌；東方表行集團（0398）低見3.21元，收報3.25元，跌1.81%；廣汽集團（2238）低見2.6元，收報2.61元，跌2.25%；東風集團股份（0489）低見2.01元，收報2.02元，跌2.42%；小鵬（9868）低見25.5元，收報25.85元，跌2.64%；叙福樓（1978）低見0.54元，收報0.55元，無升跌；太興（6811）低見0.64元，收報0.65元，無升跌；銀娛（0027）低見28.7元，收報29.2元，跌0.85%。

異動股

上升異動股，包括，中國城市基礎設施（2349）收報0.094元，升141.03%；皓文控股（8019）創52周高，見0.28元，收報0.25元，升38.89%；奧傳思維控股（8091）收報0.032元，升23.08%；環球戰略集團（8007）收報0.045元，升21.62%；北方礦業（0433）收報0.024元，升20%；利寶閣（1869）收報0.218元，升19.13%；富銀融資股份（8452）收報0.3元，升17.65%；SIS INT'L（0529）創52周高，見2.1元，收報2.1元，升16.67%；環聯連訊（1473）收報0.172元，升15.44%；上海証大（0755）收報0.015元，升15.38%。

下跌異動股，包括，天津建發（2515）創上市新低，見0.5元，收報0.51元，跌53.64%；K2 F&B（2108）創上市新低，見0.098元，收報0.098元，跌45.56%；龍皇集團（8493）收報0.07元，跌36.94%；信源企業集團（1748）收報2.85元，跌28.75%；瑞遠智控（8249）收報0.053元，跌26.39%；中昌國際控股（0859）見52周低0.084元，收報0.084元，跌20%；所羅門環球控股（8133）創上市新低，見0.31元，收報0.33元，跌19.51%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.103元，跌16.94%；環球大通集團（8063）創上市新低，見0.034元，收報0.035元，跌16.67%；中國服飾控股（1146）收報0.061元，跌16.44%；萬華媒體（0426）收報0.041元，跌16.33%。

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