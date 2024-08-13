港股續觀望，大市波幅續不足200點，只有178點，成交同樣偏低，連續第二日不足800億元，北水流入亦減少。恒指、國指連升5日，科指則先升後跌，連跌第2日。

恒指今早高開48點，高位升141點，低位跌36點，高低波幅178點。上升股份比例為26.69%，下跌為32.14%，無升跌為41.16%。

恒指收市升62點或0.36%，報17174點，大市成交金額708億元，較上日增加0.73%，是8月9日880.7億元成交後最多；國指升19點或0.33%，報6049點。恒生科技指數收報3429點，跌0.15點或0.0043%。

藍籌股成交金額352.06億元，佔大市成交49.72%；科指成份股成交金額172.02億元，佔大市成交24.29%；國指成份股成交金額287.67億元，佔大市成交40.63%。

24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.41億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.94%，至76.22億元，佔大市成交10.75%。牛熊證成交金額26.52億元，減少16.72%；窩輪成交金額49.69億元，增加13.84%。

藍籌45隻升，35隻下跌，2隻無升跌。聯通（0762）升3.18%，收報6.16元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.33%，收報4.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報62.8元，升4.32%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報3.08元，跌4.94%。

恒指曾升穿20天線(17185.29點)。科指曾跌穿10天線(3410.64點)，受制於20天線(3464.48點)。

北水南下合計淨流入19.18億元，較上日減少55.87%，連續第3日流入，累計流入85.41億元。北水本月累計流入279.83億元，是2月後新低，本月金額按月減少41.64%，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多0.83%，是8月9日後最大升幅，當日升幅為2.13%。高見17252.88點，是8月1日17408.95點後最高。今日收市報17174.06點，是8月1日後收市新高，當日報17304.96點。連升5日，累計升526.72點，對上一次連升5日是4月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月8日。

科指曾升最多0.68%，是8月9日後最大升幅，當日升幅為3.46%。高見3453.13點，是8月9日3483.23點後最高。曾跌最多0.9%，是8月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%。低見3399.01點，是8月12日3392.7點後最低。今日收市報3429.69點，是8月8日後收市新低，當日報3366.68點。連跌2日，累計跌7.11點，對上一次連跌2日是8月2日。

國指曾升最多0.92%，是8月9日後最大升幅，當日升幅為2.38%。高見6085.27點，是8月1日6139.87點後最高。今日收市報6049.41點，是8月1日後收市新高，當日報6086.4點。連升5日，累計升196.8點，對上一次連升5日是4月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月8日。

午後消息股表現

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥在港推「菜鳥EASY寄」C2C快遞服務 首階段逾80個自提點提供服務。收報78.65元，升0.25%。

東瀛遊（6882）：日本無發出紅色或黑色外遊警示 倘客人不出發 旅行社不會賠償。收報0.58元，跌1.69%。

光大水務（1857）中期少賺8% 息6.09仙。收報1.44元，跌4.64%。

利郎（1234）中期多賺3.6% 中期息0.13元 特別息0.05元。收報4.09元，跌0.49%。

今早及隔晚消息股表現

網民質疑賣公院藥 香港科技探索（1137）旗下HKTVmall：產品已暫時下架 會向商戶索貨源證明。收報1.69元，跌2.31%。

碧桂園服務（6098）發盈警 料中期少賺逾40%。收報4.44元，跌5.33%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）收報0.355元，無升跌。港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.49元，收報5.47元，升0.55%。華電國際（1071）收報4.04元，升0.75%。中生製藥（1177）收報2.95元，無升跌。萬洲（0288）收報5.25元，跌0.19%。陽光房地產基金（0435）收報1.79元，無升跌。

載通（0062）非執董雷禮權在英國受查，業務不受影響。收報9.25元，升0.54%。

金界（3918）發盈警預告要就海參崴渡假村減值，料或現中期虧損690萬美元。收報3.19元，跌4.78%。

裕元工業（0551）上半年純利增1.2倍，中期息倍增至4仙。收報12.82元，升6.3%。

復旦張江（1349）上半年多賺3.1%至7041萬人幣，首派中期息。收報1.85元，跌1.6%。

友和（2347）442萬元收購J SELECT，現金加股份支付。收報0.61元，升1.67%。

鴻騰精密（6088）中期轉賺3252萬美元，續不派中期息。收報2.26元，跌0.88%。

萬達酒店（0169）盈警，上半年料轉蝕最多9.3億。收報0.215元，升0.94%。

萬國黃金（3939）批7.33億元新股增持所羅門群島金礦權益。收報7.45元，跌1.72%。

貝殼（2423）中期淨利潤跌逾四成不派息，回購加碼至30億美元。收報38.6元，升7.67%。

旭日企業（0393）料純利增近四成，中期息多派70%。收報1.02元，升4.08%。

歐康維視（1477）中期虧損1億元。收報6.58元，跌10.23%。

晨訊科技（2000）發盈警，料中期虧損擴大至約7500萬元至1.05億元。收報0.38元，跌1.3%。

越南製造加工出口（0422）上半年轉蝕242萬美元。見52周低0.5元，收報0.55元，無升跌。

新世界（0017）回購新中近1.55億美元票據及永續債。收報7.22元，跌0.28%。

時代中國（1233）清盤呈請聆訊押後至10月21日。收報0.205元，跌1.44%。

神冠（0829）料中期最多賺1000萬人幣。收報0.27元，無升跌。

鄭家純增持周大福（1929）。收報6.52元，跌0.91%。

閱文（0772）中期多賺34%，不派息。收報24.75元，跌2.37%。

名單一覽| MSCI指數成份股月底變動 太地遭剔出（1972） 新增16港股 剔出15隻。太地收報13.98元，升2.04%。

新增股表現

晉景新能（1783）收報4.85元，升1.68%。

昊天國際（1341）收報0.85元，升1.19%。

昇能集團（2459）收報21元，升2.94%。

匯聚科技（1729）收報3.33元，無升跌。

希瑪醫療（3309）收報2.4元，跌3.61%。

楓葉教育（1317）收報0.244元，升1.24%。

周生生（0116）收報6.39元，無升跌。

中國聯塑（2128）收報2.97元，跌1.98%。

IGG（0799）見52周低2.52元，收報2.56元，跌0.78%。

日清食品（1475）見52周低4.15元，收報4.25元，無升跌。

國能國際資產（0918）收報0.71元，升1.43%。

天虹（2678）收報3.7元，跌0.8%。

VESYNC（2148）收報3.94元，升2.6%。

泓基集團（2535）收報0.73元，升8.96%。

喆麗控股（2209）收報4.2元，跌3.89%。

剔出股表現

律齊文化（0550）停牌。

高雅光學（0907）收報0.051元，無升跌。

EPRINT集團（1884）收報0.106元，無升跌。

國富創新（0290）收報0.9元，升5.88%。

植華集團（1842）收報0.069元，跌1.43%。

麥迪森控股（8057）收報0.149元，無升跌。

日贏控股（1741）平上市低位0.039元，收報0.039元，無升跌。

SINCEREWATCH HK（0444）平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，獅子山集團（1127）創上市新高，見1.54元，收報1.54元，升2.67%；康耐特光學（2276）創上市新高，見13.54元，收報12.8元，升4.75%；紫元元（8223）創上市新高，見3.25元，收報3.03元，升1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1089.1元，收報1089.1元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065.65元，收報1065.6元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1142.5元，收報1142.5元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見561.1元，收報561.1元，升0.02%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見165.2元，收報165.2元，升0.06%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1043.4元，收報1043.4元，升0.02%；聲通科技（2495）創上市新高，見202.6元，收報199元，升1.53%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.28元，收報4.28元，升1.9%；首佳科技（0103）創52周高，見0.33元，收報0.29元，升5.45%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.59元，收報0.59元，升5.36%；SIS INT'L（0529）創52周高，見2.1元，收報2.02元，升12.22%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，無升跌。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見56.95元，收報56.75元，升2.34%；電能實業（0006）創上市新高，見54.85元，收報54.7元，升1.48%；中電（0002）創52周高，見69.9元，收報69.9元，升1.3%；煤氣（0003）創52周高，見6.66元，收報6.61元，跌0.15%。

破底股方面

45隻股份創上市新低，其中十隻包括，融信中國（3301）低見0.121元，收報0.127元，升0.79%；中梁（2772）低見0.08元，收報0.08元，跌4.76%；九毛九（9922）低見2.54元，收報2.59元，升0.78%；呷哺呷哺（0520）低見1元，收報1.03元，跌0.96%；中國新經濟投資（0080）低見0.057元，收報0.058元，跌7.94%；信能低碳（0145）低見0.126元，收報0.134元，無升跌；世紀金花（0162）低見0.051元，收報0.054元，跌10%；中手游（0302）低見0.74元，收報0.75元，無升跌；中播數據（0471）低見0.042元，收報0.048元，跌2.04%；高山企業（0616）低見0.126元，收報0.133元，升3.1%。

79隻股份創52周低，其中十隻包括，永利澳門（1128）低見5.19元，收報5.23元，跌1.51%；銀河娛樂（0027）低見28.7元，收報29.4元，跌0.17%；信德（0242）低見0.67元，收報0.67元，跌1.47%；東方表行集團（0398）低見3.21元，收報3.27元，跌1.21%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.147元，收報0.148元，無升跌；廣汽集團（2238）低見2.58元，收報2.61元，跌2.25%；東風集團股份（0489）低見1.98元，收報1.99元，跌3.86%；小鵬（9868）低見25.5元，收報26.05元，跌1.88%；叙福樓（1978）低見0.54元，收報0.54元，跌1.82%；太興（6811）低見0.64元，收報0.65元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國城市基礎設施（2349）收報0.091元，升133.33%；皓文控股（8019）創52周高，見0.28元，收報0.25元，升38.89%；奧傳思維控股（8091）收報0.032元，升23.08%；慕尚集團控股（1817）收報1.35元，升22.73%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.049元，升22.5%；建德國際控股（0865）收報0.023元，升21.05%；YGM TRADING（0375）收報1.1元，升19.57%；新利軟件（8076）收報0.013元，升18.18%；東建國際（0329）收報0.8元，升17.65%；丘鈦（1478）收報4.75元，升17.28%。

下跌異動股，包括，天津建發（2515）創上市新低，見0.49元，收報0.53元，跌51.82%；龍皇集團（8493）收報0.08元，跌27.93%；瑞遠智控（8249）收報0.054元，跌25%；脈資資源（8186）收報1.27元，跌23.49%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.234元，跌22%；品創控股（8066）收報0.086元，跌21.82%；惠生國際（1340）收報0.029元，跌21.62%；勵時集團（1327）收報0.046元，跌20.69%；信源企業集團（1748）收報3.2元，跌20%；烯石電車新材料（6128）創上市新低，見0.069元，收報0.07元，跌19.54%。

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