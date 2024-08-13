「實踐低碳齊獎賞計劃」為期六個月，第一階段為「中小企低碳轉型」活動，鼓勵領展的中小企商戶踏出低碳轉型第一步。商戶只須成功在星展香港開立企業賬戶，並參與中電的能源管理計劃或申請資助計劃，例如免費的能源審核服務或「中電節能設備升級計劃」，便可成為「低碳商戶」，可享星展香港提供的資助購買「中電可再生能源證書」及其他企業開戶和銀行優惠，及雲端支付收單機構Yedpay提供的電子支付服務優惠，為中小企提供18888元獎賞。

於今年第四季，領展將與星展香港推出第二階段DBS信用卡「一扣即享」推廣活動，凡於推廣期內使用DBS信用卡於領展旗下商場，包括黃大仙中心、啟田商場、慈雲山中心、TKO Gateway 及 T Town的「低碳商戶」消費，單一交易滿150元或以上，即可獲電子印花一個，每集齊三個印花，第四筆合資格交易可獲高達60元折扣。DBS信用卡主要持卡人須於進行合資格交易前安裝DBS Card+ app以獲取電子印花及高達60元折扣。現場於指定地點向DBS推廣員申請DBS信用卡更享額外迎新獎賞。

領展行政總裁王國龍表示，這次與星展香港及中電合作能帶動領展的中小企商戶踏出可持續發展第一步，同時鼓勵顧客支持參與的『低碳商戶』。他們期望日後可深化與各方合作，開展更多有效減碳的方案。星展銀行北亞區主管兼星展銀行（ 香港 ）行政總裁龐華毅表示，這次合作只是第一步，展望未來星展香港將持續牽頭與更多本地大型企業合作，全方位支持企業和消費者建立可持續商業及生活模式。中電總裁羅嘉進表示，他們很高興與領展及星展香港加強合作，鼓勵領展的中小企商戶參與中華電力的能源管理計劃，進一步提升能源效益，實踐低碳營商，同時支持本地可再生能源發展。

其他報道

滬深三大指數小幅高收 兩市成交額4773億人幣 創逾4年新低

降內地比重 MSCI指數今年累計剔除近200隻內地股票

菜鳥在港推「菜鳥EASY寄」C2C快遞服務 首階段逾80個自提點提供服務

軟銀旗下車好多據報擬在美IPO 集資2億美元

東瀛遊：日本無發出紅色或黑色外遊警示 倘客人不出發 旅行社不會賠償

【有片：埋身擊】歐元兌美元反覆向好 可考慮低位買入歐元

光大水務中期少賺8% 息6.09仙

半日沽空金額減27% 騰訊沽空增49%

利郎中期多賺3.6% 中期息0.13元 特別息0.05元

恒指半日升17點 科指跌0.36% 北水續流入

日本議會擬下周開會 討論央行上月加息決定

網民質疑賣公院藥 HKTVmall：產品已暫時下架 會向商戶索貨源證明

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由升轉跌

通用汽車據報正裁減中國市場員工 擬進一步裁員及削產能

名單一覽| MSCI指數成份股月底變動 太地遭剔出 新增16港股 剔出15隻

特朗普讚揚特斯拉 稱馬斯克的電動車不可思議

滬深三大指數開市個別走 人行淨投放3850.8億人幣

恒指高開48點 科指跌0.03% 上試20天線

碧桂園服務發盈警 料中期少賺逾40%

港股ADR升2點 夜期高水32點 中生製藥、萬洲、港燈等業績

美股個別發展 道指跌140點 金龍指數近兩周高

北水增持京基金融國際 減持盈富