大酒店（0045）去年公布郭敬文退任董事總經理兼行政總裁的職務，由2024年10月31日起生效。公司最新公布，即將落實委任新任行政總裁的詳情，並將適時刊發公告。倘於2024年11月1日前尚未開始委任新任行政總裁，廖宜菁將獲委任為暫代行政總裁及公司執行委員會及財務委員會成員。
廖宜菁現為大酒店執行董事兼企業及管治總裁。她於2002年加入大酒店擔任公司秘書及首席法律顧問職位，2013年升任為法律及企業集團總監，同時繼續出任公司秘書一職。她亦作為執行董事協助監督集團項目，以及集團企業責任及可持續發展職能的職責。
大酒店指，她將繼續擔任執行董事兼企業及管治總裁的職務，直至行政總裁就任日期，同時士辭任公司公司秘書的職務，由8月31日起生效。
大酒店同時委任藍天為公司秘書，由9月1日起生效。大酒店指，現年37歲的藍天於2018年至2021年首次加入公司擔任法律顧問。於2023年8月，他再次加入公司擔任高級法律顧問。於2024年1月1日，他擔任公司的集團首席法律顧問。
郭敬文將於今年10月底離任大酒店行政總裁，在早前的業績會上，郭敬文表示集團尚未公布接班人，但他將在今年11月至明年5月續任公司執行董事，並會協助新行政總裁過渡。
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