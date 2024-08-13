廖宜菁現為大酒店執行董事兼企業及管治總裁。她於2002年加入大酒店擔任公司秘書及首席法律顧問職位，2013年升任為法律及企業集團總監，同時繼續出任公司秘書一職。她亦作為執行董事協助監督集團項目，以及集團企業責任及可持續發展職能的職責。

大酒店指，她將繼續擔任執行董事兼企業及管治總裁的職務，直至行政總裁就任日期，同時士辭任公司公司秘書的職務，由8月31日起生效。

大酒店同時委任藍天為公司秘書，由9月1日起生效。大酒店指，現年37歲的藍天於2018年至2021年首次加入公司擔任法律顧問。於2023年8月，他再次加入公司擔任高級法律顧問。於2024年1月1日，他擔任公司的集團首席法律顧問。

郭敬文將於今年10月底離任大酒店行政總裁，在早前的業績會上，郭敬文表示集團尚未公布接班人，但他將在今年11月至明年5月續任公司執行董事，並會協助新行政總裁過渡。

其他報道

Carote據報擬在港IPO 集資最多1.5億美元

領展、星展、中電推低碳獎賞 支持領展中小商戶低碳轉型

恒指收市升62點 科指跌0.15點 成交708億 北水流入降

滬深三大指數小幅高收 兩市成交額4773億人幣 創逾4年新低

降內地比重 MSCI指數今年累計剔除近200隻內地股票

菜鳥在港推「菜鳥EASY寄」C2C快遞服務 首階段逾80個自提點提供服務

軟銀旗下車好多據報擬在美IPO 集資2億美元

東瀛遊：日本無發出紅色或黑色外遊警示 倘客人不出發 旅行社不會賠償

【有片：埋身擊】歐元兌美元反覆向好 可考慮低位買入歐元

光大水務中期少賺8% 息6.09仙

半日沽空金額減27% 騰訊沽空增49%

利郎中期多賺3.6% 中期息0.13元 特別息0.05元

恒指半日升17點 科指跌0.36% 北水續流入

日本議會擬下周開會 討論央行上月加息決定

網民質疑賣公院藥 HKTVmall：產品已暫時下架 會向商戶索貨源證明

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由升轉跌

通用汽車據報正裁減中國市場員工 擬進一步裁員及削產能

名單一覽| MSCI指數成份股月底變動 太地遭剔出 新增16港股 剔出15隻

特朗普讚揚特斯拉 稱馬斯克的電動車不可思議

滬深三大指數開市個別走 人行淨投放3850.8億人幣

恒指高開48點 科指跌0.03% 上試20天線

碧桂園服務發盈警 料中期少賺逾40%

港股ADR升2點 夜期高水32點 中生製藥、萬洲、港燈等業績

美股個別發展 道指跌140點 金龍指數近兩周高