希慎（0014）公布，與20家知名國際和本地銀行組成的財團簽訂一筆80億元的四年期定期及循環銀團貸款協議。希慎指，銀行界對是次貸款反應熱烈，較最初貸款目標 50億元錄得超額認購。希慎計劃將款項用作集團部分債務的再融資，並為集團的業務發展提供額外營運資金。
希慎主席利蘊蓮指，銀行界對是次貸款的大力支持，反映金融業界對希慎的長遠願景和優秀管理團隊的信心。是次協議確保公司獲得充裕資金，滿足中期的再融資和營運需求。希慎將繼續致力維持穩健的財務狀況和審慎的資本管理策略，同時為股東謀求增長機遇，創造長遠價值。
希慎執行董事及首席營運總監呂幹威表示，很高興達成是次協議，有助希慎繼續完善和增強集團的業務組合。利園區優化項目進展順利，當中利園一期就奢侈品牌旗艦店擴建和翻新的轉型計劃將分階段完成，多家品牌旗艦店預定於2024年下半年陸續重新開業等。
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