期內由於天氣特別和暖，4月份氣溫錄得歷史新高，加上閏年2月多出一天，港燈指，這使售電量按年增加1.8%。隨著全球燃料價格漸趨穩定，淨電費得以下調，今年1月淨電費為每度電65.5仙，相比去年1月每度電197仙，減幅達16%。因應工程項目所需資本投資，基本電費上調每度電5仙，增至119.5仙。但燃料調整費大幅減少，由去年1月每度電82.5仙下調超過一半至今年6月每度電39.8仙，抵消基本電費的升幅。

主席霍建寧表示，港燈的2019至2023年度發展計劃使天然氣發電比例增至約70%。在新的未來5年計劃，港燈將投入220億元拓展減碳基礎設施和加強其他設施，包括興建1台新的380兆瓦燃氣聯合循環發電機組L13，預計在2029年投產。屆時天然氣發電總容量將增至1855兆瓦，佔總發電容量的大部份。其亦將強化並建立一個支持電力雙向流動的自動化智能電網，並加強系統抵禦極端天氣的能力，亦將興建新輸配電站。其計劃在2035年前淘汰燃煤發電。他們亦正研究通過區域合作輸入零碳電力的可行性，同時探討綠色氫能的應用。

期內集團在港島共38個項目完成安裝電動車充電設施，覆蓋3537個停車位。因應電動車充電服務市場化，港燈將逐步停止在公眾停車場提供免費電動車充電服務，詊將於今年底停運，改為提升「智惜用電電動車充電方案」服務。期內集團已付的資本支出20.25億元，按年減少15.9%，不包括海上液化天然氣等項目的資本支出則為13.75億元，亦按年減少18.06%。其淨負債506.19億元，按年增加0.8%，淨負債對淨總資本比率維持在51%。

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