報告指出，現金配置佔資產管理規模的比例從上月的4.1%升至4.3%，而股票高配倉位比例從51%降至31%。調查於8月2-8日進行；189名參與者回答了問題，參與者資產管理規模合計超過5,080億美元。

調查中，有47%的受訪者預計未來12個月全球經濟將會疲軟，而對中國的樂觀程度降至2022年5月以來最低。

對軟著陸的核心樂觀情緒保持在76%不變，但投資者當前認為，聯儲局需要加大減息力度以確保不出現衰退，55%的人認為貨幣政策「過於限制」。美國經濟衰退取代地緣政治衝突，成為最大的尾部風險。

報告指出，8月資產防禦性輪動進入債券、現金、醫療健保，從股票、日本、歐洲和科技股走出。日本股票配置出現2016年4月以來最大1個月跌幅，從淨高配7%降至淨低配9%。債券淨高配8%，為2024年以來最大，而股票配置從上個月的淨高配33%降至11%，為1月以來最低，環比降幅為2022年9月以來最大。

報告寫道，「做多美股科技七巨頭」仍是連續第17個月最擁擠的交易，不過低於上個月，對美國和大型增長股的股票偏好沒有受到波動的影響。

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