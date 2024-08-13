生產力局公布今年第三季「渣打香港中小企領先營商指數」調查結果，本季綜合營商指數按季跌4.8點至42.5點，是自2022年第三季以來最低水平，顯示本地中小企對本季生意額信心有所回落。
其中五大分項指數全線下跌，當中「環球經濟」跌9.9點至29.5。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，該數據反映本地中小企對美國大選的不確定性，以及對內地經濟放緩情況持謹慎態度。而「盈利表現」及「營業狀況」的跌幅同樣顯著，分別跌8.3點至35.1點，以及跌8.0點至39.4點。
調查又顯示，在高息環境下，有56%中小企表示高息環境令客戶的消費能力下降。其中最受影響的三個行業為零售業（77%）、住宿及膳食服務業（70%）及地產業（69%）。32%中小企認為對公司的現金流有負面影響。在有供應鏈的中小企中，29%認為對供應鏈管理有負面影響，25%公司因此減少投資。在融資方面，近兩成（18%）受訪者表示高息環境中於借貸或取得新資金方面有困難。
展望未來，中小企普遍認為減息周期將於短期內開始。當中34%受訪中小企預計於未來半年會開始減息周期。
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