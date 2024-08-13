爪哇控股（0251）發盈喜，料2024年上半年虧損約7000萬元，較2023年上半年虧損約4.37億元大幅減少，預期虧損顯著減少主要是因為於英國投資物業之公平值沒有出現虧損;及上市債務證券並無投資減值虧損。
飛達帽業（1100）則發盈警，料2024年上半年純利按年錄得不少於40%的跌幅，2023年上半年純利則約6510萬元。
飛達帽業指，相信業績下降乃主要由於集團使用其內部資源完成墨西哥新工廠及倉庫之建設項目，目的是分散其製造業務之地理風險、降低營運成本以及更好地服務其美國客戶。該等措施之效果預計需要更多時間才能完全實現。同時，業績下降亦由於全球宏觀經濟整體疲弱，導致帽品製造及銷售市場需求疲弱。
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