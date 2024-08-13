該集團整體寫字樓在期內的現行租金每平方呎為33.6元，按年減少2.89%；出租率為91.3%，按年減少1.8個百分點；續租租金在過去12個月減少1.6個%。至於零售物業方面，現行租金則按年減少0.2%至每平方呎45.3元，出租率則按年減少1.8個百分點至91.6%；續租租金則按年增加1.6%。其物業組合估值為184.18億元，按年減少0.5%；資產負債比率則按年增加0.2個百分點至26.3%。

陽光房地產旗艦寫字樓物業灣仔大新金融中心的租用率於6月底大致維持於90.2%，按年減少0.2個百分點。相對去年的每平方呎41.8元，現行租金下降5%至每平方呎39.7元。

零售物業方面，將軍澳新都城一期的租用率93.9%，按年升1.7個百分點；現行租金則為每平方呎54.2元，按年升0.4元。上水中心購物商場的租用率為90.5%，按年減少7.1個百分點，主要由於物色替代幼稚園的租戶而出現較長的空租期所致，現行租金則為每平方呎104.8元，按年升8.8元。鑒於目前之市場氣氛，西九匯之租用率為80.4%，反映優化租戶組合的過程較預期為長。

於2024年下半年，陽光房地產約有17.3%之寫字樓物業及29.4%之零售物業按可出租面積計租約期滿，該等寫字樓及零售租約的平均單位租金分別為每平方呎30.9元及62.8元。此外，期內將為大新金融中心的一位主要租戶進行租金檢討。總括而言，相對零售物業組合，預期寫字樓之租金將面臨較大壓力。於依然充滿挑戰的環境下，當中的亮點在於物業組合平均出租率應將繼續在可見之未來維持於理想的水平。

該集團另發公告指，在去年收購西九匯物業方面，在7月24日向賣方提供核數師證明書，保證期間之總租金收入的差額約1140萬元，故此擔保人應付之調整付款為500萬元，賣方已於7月31日向其於付款。

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