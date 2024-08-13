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長江生命受財務成本因素影響中期少賺97%  盈利100萬續不派息

長江生命科技（0775）公布6月底止中期業績，期內受到財務成本及員工成本上升抵銷因素影響，股東應佔溢利按年大減97%至100萬元。其未扣除財務成本前的除稅前溢利近1.75億元，財務成本則達1.69億元。其與去年同期一樣不建議派中期息。

該集團指，在開發癌症疫苗方面，Polynoma研究團隊已開展seviprotimut-L的關鍵性黑色素瘤第III期臨床試驗。外判生產基地之設施亦已完成優化，現正進行小批量產運作測試。其更於四月在美國聖地牙哥舉行的美國癌症研究協會年會中，展出兩種研究性癌症疫苗，分別針對大鼠肉瘤病毒癌基因（KRAS）及細胞程式性死亡−配體 1（PD-L1）的臨床前研究數據。此外，數項新專利申請亦已提交。至於在癌症痛楚舒緩藥物Halneuron，已獲美、加就化療引致的神經痛症進行第III期臨床試驗。同時Halneuron的第IIB期臨床試驗正於南韓、加拿大及美國進行。

其位於美加、澳洲的保健產品業務表現穩定，溢利為1.56億元，按年增長0.9%。位於澳紐地區的農業相關業務，受到高庫存導致需求受壓，以及再沒有去年出售引水權之一次性收益的關係，在期內錄得溢利1.34億元，按年減少15.7%。醫藥及診斷科研業務則虧損近0.73億元，按年略增2.8%。

該集團對改善下半年度之業務營運表現充滿信心，並預計將擴大科研領域的投資規模，上半年度的研發開支為7290萬元。其總數計算之負債淨額對總資本淨額比率約為55.07%。

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