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萬科伙中信22.3億設立消費基礎設施基金

萬科（2202）公布，下屬子公司海南萬聚盈通、深圳萬科與中信金石基金管理、中信證券、泰康人壽簽署了《萬信金石（南京）商業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙合同》，共同投資設立「萬信金石（南京）商業投資合伙企業（有限合伙）」，募集規模為22.34億元人民幣，主要用於收購公司的兩家下屬子公司，而兩家子公司主要持有的北京舊宮萬科廣場和深圳龍崗萬科廣場資產，同時存在經營性物業貸款等負債。

萬科指，萬聚盈通將出資1000萬元，深圳萬科出資12.42億元，合計佔中信萬科消費基礎設施基金比例為56.05%。而泰康人壽出資7.82億元、中信證券出資1.99億元，中信金石出資100萬元。公司有權按照《有限合伙合同》約定將其中不超過36.05%的認繳份額轉讓給後續投資人。投資各方均以現金方式出資。

集團指，下屬子公司參與投資中信萬科消費基礎設施基金，是落實公司「一攬子方案」的重要舉措，有助於公司聚焦主業、瘦身健體，構建面向未來的、戰略的、可持續的資產證券化平台。

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