萬科指，萬聚盈通將出資1000萬元，深圳萬科出資12.42億元，合計佔中信萬科消費基礎設施基金比例為56.05%。而泰康人壽出資7.82億元、中信證券出資1.99億元，中信金石出資100萬元。公司有權按照《有限合伙合同》約定將其中不超過36.05%的認繳份額轉讓給後續投資人。投資各方均以現金方式出資。

集團指，下屬子公司參與投資中信萬科消費基礎設施基金，是落實公司「一攬子方案」的重要舉措，有助於公司聚焦主業、瘦身健體，構建面向未來的、戰略的、可持續的資產證券化平台。

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