知情人士稱，包括TikTok母企字節跳動、搜尋引擎巨頭百度，以及中國移動在內的公司，正就購買910C與華為進行磋商。華為與潛在客戶的初步談判表明，訂單可能超過7萬塊晶片，總值約20億美元。

消息指，華為計劃最早於10月開始發貨，但最終購買數量仍可能與最初計劃不同，且交付時間可能會有變化。知情人士稱，華為目前的晶片生產面臨延遲的問題。

華為在晶片領域不斷進步，被視為該公司試圖突破美國制裁，以自家產品取代美國技術的最新迹象。不過鑑於美國不斷收緊制裁的前景，有可能會影響華為取得機器零件及AI硬件中使用的新型儲存晶片。華為自2019年被美國列入出口管制實體清單，限制其取得美國設備及技術。

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