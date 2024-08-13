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工銀亞洲上半年跨境人民幣業務量達2.4萬億元人幣

中國工商銀行（亞洲）表示，該行今年上半年跨境人民幣業務量突破2.4萬億元（人民幣，下同）新高。而人民幣資產餘額逾1600億元，較年初時升37%。期內人民幣貸款餘額較年初升兩成，連續10季保持增長。人民幣貸款投放額按年升1.23倍。

中國工商銀行（亞洲）助理行政總裁段夢澈表示，基於人民幣匯率穩定、結算便捷，及融資成本相對較低的優勢，以人民幣作為國際貿易結算的需求持續增加。

工銀亞洲亦提到，該行今年上半年人民幣外匯交易量突破2.8萬億元，期內跨境人民幣清算額逾70萬億元，按年升1.65倍。

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