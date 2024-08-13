moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

華大酒店、順豪物業、順豪控股發盈警 上半年齊轉蝕3300萬至9300萬元

華大酒店投資（0201）、順豪物業投資（0219）、順豪控股（0253）聯合發盈警，預期今年中期期間公司擁有人應佔除稅後而計及重估及折舊後之淨虧損分別爲不多於3300萬元、9300萬元及5500萬元，集團解釋是由於物業市場疲弱導致之估值下跌。

另外，三集團於今年中期期間之酒店平均入住率均超過90%，華大酒店、順豪物業及順豪控股的酒店收入按年將分別增加不少於 40%、35%及 35%，公司擁有人應佔除稅後而未計及重估及折舊後之淨溢利分別不少於4100萬元、6000萬元、2900萬元，按年分別增加大於127.8%、22.4%、20.8%，主要歸因於酒店收入增加、及今年中期期間再無新收購之華麗海灣酒店之開業及翻新成本。

此外，於今年6月30日，華大酒店的對外銀行負債約為3.48億元，而重估資產淨值為98.53億元，故對外銀行負債比率為 3.5%。同日，順豪物業的對外銀行負債約為10.25億元（包括華大酒店的對外銀行負債），而重估資產淨值為144.9億元（包括華大酒店的重估資產淨值），故對外銀行負債比率為7%。

 

其他報道

工銀亞洲上半年跨境人民幣業務量達2.4萬億元人幣

華為據報將推出新AI晶片 訂單總值20億美元最早10月發貨

萬科伙中信22.3億設立消費基礎設施基金

長江生命受財務成本因素影響中期少賺97%  盈利100萬續不派息

【久利生專欄】重估虧損還重估虧損 蝕還蝕 兩回事？

陽光房地產扭虧賺1.59億  第二次每單位中期分派0.091元

都市麗人發盈喜 料上半年純利增不少於200%

爪哇控股料中期虧損收窄至7000萬元

中生製藥半年盈利30億人幣增1.4倍 中期息3港仙

第三季「渣打中小企指數」跌至42.5 見兩年低位

美銀調查：投資者減持股票 料全球經濟續疲軟 對中國樂觀程度逾兩年低

內地1至7月新增人民幣貸款13.53萬億元 略遜預期

日本連鎖蛋糕店Châteraisé創辦人齊藤寬離世 享年90歲

港燈中期溢利跌逾3%至9.47億 每單位中期分派維持0.1594元  

希慎簽訂80億元四年期定期及循環銀團貸款協議

萬洲中期多賺81% 派息增至0.1元

金記冰室柴灣分店疑結業 　官網顯示尚餘14間分店

大酒店：將委任廖宜菁為暫代行政總裁

全日沽空金額減11% 騰訊沽空增88%

Carote據報擬在港IPO 集資最多1.5億美元

領展、星展、中電推低碳獎賞  支持領展中小商戶低碳轉型

恒指收市升62點 科指跌0.15點 成交708億 北水流入降

滬深三大指數小幅高收 兩市成交額4773億人幣 創逾4年新低

降內地比重 MSCI指數今年累計剔除近200隻內地股票

 