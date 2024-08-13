華大酒店投資（0201）、順豪物業投資（0219）、順豪控股（0253）聯合發盈警，預期今年中期期間公司擁有人應佔除稅後而計及重估及折舊後之淨虧損分別爲不多於3300萬元、9300萬元及5500萬元，集團解釋是由於物業市場疲弱導致之估值下跌。
另外，三集團於今年中期期間之酒店平均入住率均超過90%，華大酒店、順豪物業及順豪控股的酒店收入按年將分別增加不少於 40%、35%及 35%，公司擁有人應佔除稅後而未計及重估及折舊後之淨溢利分別不少於4100萬元、6000萬元、2900萬元，按年分別增加大於127.8%、22.4%、20.8%，主要歸因於酒店收入增加、及今年中期期間再無新收購之華麗海灣酒店之開業及翻新成本。
此外，於今年6月30日，華大酒店的對外銀行負債約為3.48億元，而重估資產淨值為98.53億元，故對外銀行負債比率為 3.5%。同日，順豪物業的對外銀行負債約為10.25億元（包括華大酒店的對外銀行負債），而重估資產淨值為144.9億元（包括華大酒店的重估資產淨值），故對外銀行負債比率為7%。
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