另外，三集團於今年中期期間之酒店平均入住率均超過90%，華大酒店、順豪物業及順豪控股的酒店收入按年將分別增加不少於 40%、35%及 35%，公司擁有人應佔除稅後而未計及重估及折舊後之淨溢利分別不少於4100萬元、6000萬元、2900萬元，按年分別增加大於127.8%、22.4%、20.8%，主要歸因於酒店收入增加、及今年中期期間再無新收購之華麗海灣酒店之開業及翻新成本。

此外，於今年6月30日，華大酒店的對外銀行負債約為3.48億元，而重估資產淨值為98.53億元，故對外銀行負債比率為 3.5%。同日，順豪物業的對外銀行負債約為10.25億元（包括華大酒店的對外銀行負債），而重估資產淨值為144.9億元（包括華大酒店的重估資產淨值），故對外銀行負債比率為7%。

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