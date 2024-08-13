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香港故宮舉辦首個時裝騷推動盛事經濟

香港貿發局主辦、文創產業發展處資助的亞洲時裝界年度盛事CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）將於9月4至7日（星期三至星期六）假會展中心舉行。開幕時裝騷 CENTRESTAGE ELITES 會於展會前一天（9月3日）假香港故宮文化博物館上演。

據貿發局新聞稿，今屆CENTRESTAGE ELITES邀請到首位躋身巴黎高級訂製時裝周的香港時裝設計師Robert Wun（雲惟駿）參與，他將以Home作為是次時裝騷主題。這將是Robert Wun首次回歸香港的時裝騷，亦是香港故宮文化博物館首度上演時裝表演。

Robert Wun表示，他的時裝設計師夢想在香港萌芽，這次回來香港舉辦時裝騷，令他過去10年的經歷、點滴、堅持和回憶都重新浮現出来。香港對其有著重要的影響，香港人的精神帶動其對工作充滿熱誠和魄力，他也承傳這裡的文化，擁有一顆感恩的心，飲水思源，適逢品牌十周年決定回來辦這個騷；而這場騷的設計和演繹，包含了一些香港人看得懂的元素。

Robert Wun的作品受到國際頂尖明星青睞，包括Beyoncé、Celine Dion、Lady Gaga、Adele、Cardi B、Florence Pugh和Billy Porter。此外，他亦曾為英國皇家芭蕾舞團、電影《飢餓遊戲》以及王家衛導演的電視廣告等設計服飾。

同時，他於2020年獲選為Fashion Asia Hong Kong* 10 Asian Designers To Watch 之一；2022年榮獲 ANDAM Fashion Awards Prix Spécial特別獎，並在 2023 年獲《Vogue Business 100》和《Tatler Asia》評選為時尚圈最具影響力人物之一。2023年1月，Robert Wun 首次亮相巴黎時裝周，獲CHANEL總裁 Bruno Pavlovsky 大力支持，在時裝周的閉幕時裝騷發佈他的首個高級訂製服系列。

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