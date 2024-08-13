金管局總裁余偉文表示，新的GenA.I.沙盒是一項突破性舉措，旨在促進銀行業負責任地創新發展GenA.I.。沙盒將協助銀行在風險可控的框架內，測試各種GenA.I.的創新用例，並提供所需的技術支持和針對性的監管意見。他又指，鼓勵銀行充分利用沙盒，以發揮GenA.I.在提升風險管理、反詐騙及客戶體驗方面的潛力。

金管局致力推動人才培訓及GenA.I.的負責任創新發展，包括近期舉辦的培訓課程，重點研究金融業應用A.I.的實際策略，吸引超過120名金融專業人士參與。金管局亦正在研究有關A.I.（包括GenA.I.）的最新國際發展案例，並將分享良好做法以鼓勵應用。

金管局將舉辦更多FiNETech系列活動，並聚焦於綠色科技及分布式分類帳技術（DLT）領域，持續推動銀行及其他金融機構在金融科技應用方面取得具體進展。

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