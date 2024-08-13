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星巴克換CEO Chipotle總裁接任

標籤：星巴克

激進投資者Elliott投資管理與Starboard Value介入星巴克（Starbucks）（美：SBUX）之際，星巴克宣布撤換行政總裁，現任行政總裁Laxman Narasimhan，即時卸下CEO及董事職務，並將由快餐品牌Chipotle Mexican Grill（美：CMG）的行政總裁Brian Niccol接任。Niccol將於9月9日開始擔任星巴克行政總裁及董事會執行主席。

自2021年起擔任星巴克執行董事的Mellody Hobson，將成為星巴克首席獨立董事。Hobson向《華爾街日報》表示，大約兩個月前開始討論領導層變動，並聯繫了Niccol。她表示，由Niccol接任是星巴克董事會的決定，而星巴克前CEO舒爾茨（Howard Schultz）約一周前參與了討論，在舒爾茨會見了Niccol後，任命獲得批准。舒爾茨發聲明表示：「我尊重他，並全力支持他。」

《華爾街日報》指出，星巴克此前花了數周，與激進投資者Elliott投資管理就解決銷售放緩的方法，以及其他營運問題進行談判。《華爾街日報》此前又指，另一激進投資者Starboard Value已入股星巴克，爭取其採取措施提振股價。

Chipotle方面則宣布其行政總裁Niccol將於8月31日卸任。Niccol由2018年3月起擔任Chipotle行政總裁，其任內Chipotle股價升超過7倍。該公司近期公布的次季業績強勁，收入按年增長18.2%，同店銷售增長11.1%。同店銷售和客流量增長都較一些美國快餐品牌強勁。

相比下，星巴克此前公布美國和中國市場的需求減弱，在截至6月底的第三財季，全球可比銷售額減少3%，是連續第二季可比銷售倒退。