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美債息下降 美股、金龍指數上升 道指升408點

美債息下降，債息倒掛個別發展，金龍指數、美股上升，美股三大指數見逾一周高。美國7月PPI升幅低於預期，進一步鞏固市場對9月減息的預期，關注周三將公布的CPI報告。亞特蘭大聯儲行長表示，自己可能支持年底前減息，但還需要看到更多一些經濟數據。高盛和摩根大通各自模型顯示，金融市場預測的美國經濟衰退可能性比之前高出逾10個百分點，分別為41%和31%。彭博社報道，據悉在贏得反壟斷案勝利後，美國司法部考慮推動分拆谷歌，最有可能剝離的部門是Android作業系統和網絡瀏覽器Chrome。星巴克股價創紀錄地飈升25%，此前該公司任命Chipotle行政總裁Brian Niccol擔任這家咖啡連鎖店的新行政總裁兼董事長。

道瓊斯工業平均指數收漲408點，升幅1.04%，報39765點。標普500指數收漲90點，升幅1.69%，報5434點。納斯達克綜合指數收漲407點，或2.43%，報17187點。

聯合健康升1.58%，報574.24美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻58點，而強生跌0.93%，報158.39元，拖累道指9點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報221.27元，升1.71%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報164.16元，升1.15%，亞馬遜(美：AMZN)收市報170.23元，升2.05%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報528.54元，升2.44%，英偉達(美：NVDA)收市報116.14元，升6.53%，微軟(美：MSFT)收市報414.01元，升1.76%，Tesla (美：TSLA)收市報207.83元，升5.23%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.52%，報501點。德國DAX指數收漲0.49%，報17812點；法國CAC 40指數漲0.35%，報7275點；英國富時100指數收漲0.31%，報8235點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.18%，報5597點。

美國2年期債息曾跌最多2.19%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為5.93%。低見3.9294厘，是8月8日3.9126厘後最低。收市報3.9294厘，是8月5日後收市新低，當日報3.9201厘。收報3.9294厘，跌2.19%。連跌2日，累計跌0.1236厘，對上一次連跌2日是7月31日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月31日。

美國10年期債息曾跌最多1.56%，是8月9日後最大跌幅，當日跌幅為1.73%。低見3.8428厘，是8月6日3.8032厘後最低。收市報3.8428厘，是8月5日後收市新低，當日報3.7884厘。收報3.8428厘，跌1.56%。連跌3日，累計跌0.145厘，對上一次連跌3日是7月29日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月29日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至8.829基點，是8月9日4.05基點後最窄。收報9.081基點，是8月8日後收市最窄，當日報5.235基點。連續兩日收窄，累計2.664基點，對上一次連續2日是8月7日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至134.527基點，是8月8日135.14基點後最闊。收市報134.172基點，是8月5日後收市最闊，當日報142.746基點。連續3日擴闊，累計9.961基點，對上一次連續3日是7月29日。

金龍指數曾升最多0.22%，是8月12日後最大升幅，當日升幅為1.34%。高見5599.61點，是8月12日5627.67點後最高。收市報5597.13點，是8月8日後收市新高，當日報5607.58點。連升2日，累計升43.61點，對上一次連升2日是8月6日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月6日。

道指曾升最多1.11%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為1.92%。高見39792.8點，是8月2日40075.33點後最高。收市報39765.64點，是8月1日後收市新高，當日報40347.97點。

標指曾升最多1.72%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為2.47%。高見5436.5點，是8月1日5566.16點後最高。收市報5434.43點，是8月1日後收市新高，當日報5446.68點。連升4日，累計升234.93點，對上一次連升4日是7月5日。

納指曾升最多2.46%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為3.08%。高見17192.79點，是8月1日17791.58點後最高。收市報17187.61點，是8月1日後收市新高，當日報17194.14點。連升4日，累計升991.8點，對上一次連升4日是7月5日。

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