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港股ADR升148點 夜期高水113點 阿里、騰訊、京東、電能、長建等業績

美股向上，港股ADR升148點或0.86%，報17322點，即月恒指夜期升124點，報17287點，夜期高水113點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.88%，折合報381.5元；阿里巴巴（9988）升0.23%，折合報78.95元；美團（3690）升0%，折合報103.98元；匯控（0005）升1.3%，折合報65.42元；建行（0939）升0.21%，折合報5.52元。

道期現跌0.047%；標期現跌0.06%；納期現跌0%。日本東證指數現升0.71%；韓國KOSPI指數現升0.89%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.54%。

VIX指數隔晚跌12.5%或2.59點，報18.12點。

紐油現升0.61%或0.48美元，報78.83美元；布油現升0.49%或0.4美元，報81.09美元；金價現升0.05%或1.39美元，報2466.55美元；LME 銅期貨隔晚跌0.75%或68美元，報8958.5美元。比特幣現升0.23%或144.28美元，報60731.35美元；美國10年期債息現升0.24%或0.0094厘，報3.8522厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括：亞信科技（1675）、阿里巴巴（9988）、晨鳴紙業（1812）、華置（0127）、長建（1038）、京東（9618）、電能實業（0006）、新秀麗（1910）、騰訊（0700）、中國黃金國際（2099）等。

長建（1038）據報收購Aviva 英國風電場。

五礦資源（1208）上半年扭虧為盈賺2110萬美元不派息。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞第二季度扭虧賺2140萬美元。

小鵬汽車（9868）：已達成收購滴滴智能汽車開發業務資產的SOP交割。

華大酒店（0201）、順豪物業（0219）、順豪控股（0253）發盈警，上半年齊轉蝕3300萬至9300萬元。

萬科（2202）伙中信22.3億設立消費基礎設施基金。

長江生命（0775）受財務成本因素影響中期少賺97%， 盈利100萬續不派息。

陽光房地產（0435）扭虧賺1.59億， 第二次每單位中期分派0.091元。

都市麗人（2298）發盈喜，料上半年純利增不少於200%。

爪哇控股（0251）料中期虧損收窄至7000萬元。

中生製藥（1177）半年盈利30億人幣增1.4倍，中期息3港仙。

港燈（2638）中期溢利跌逾3%至9.47億 每單位中期分派維持0.1594元。

希慎（0014）簽訂80億元四年期定期及循環銀團貸款協議。

萬洲（0288）中期多賺81%，派息增至0.1元。

大酒店（0045）：將委任廖宜菁為暫代行政總裁。

領展（0823）、星展、中電推低碳獎賞，支持領展中小商戶低碳轉型。

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