恒指今早高開59點或0.35%，報17233點，大市成交金額12億元；國指今早高開24點或0.42%，報6074點。恒生科技指數開市報3447點，升0.52%。上升股份比例為6.72%，下跌為2.92%，無升跌為90.34%。