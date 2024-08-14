恒指今早高開59點或0.35%，報17233點，大市成交金額12億元；國指今早高開24點或0.42%，報6074點。恒生科技指數開市報3447點，升0.52%。上升股份比例為6.72%，下跌為2.92%，無升跌為90.34%。
藍籌58隻升，7隻下跌，17隻無升跌。中生製藥（1177）升4.41%，報3.08元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌1.6%，報5.54元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，3隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報26.9元，升3.26%；跌幅最大的是網易（9999）開市報136.9元，跌1.58%。
恒指升穿20天線(17160點)。科指上試20天線(3454.82點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下：亞信科技（1675）無成交，報4.84元。阿里巴巴（9988）開市報78.85元，升0.25%。晨鳴紙業（1812）無成交，報1.71元。華置（0127）無成交，報1.22元。長建（1038）創上市新高，見57元，開市報57元，升0.44%。京東（9618）開市報101.2元，升0.4%。電能實業（0006）創上市新高，見54.95元，開市報54.95元，升0.46%。新秀麗（1910）無成交，報21.7元。騰訊（0700）開市報378.6元，無升跌。中國黃金國際（2099）無成交，報41.7元。
長建（1038）據報收購Aviva 英國風電場。創上市新高，見57元，開市報57元，升0.44%。
五礦資源（1208）上半年扭虧為盈賺2110萬美元不派息。開市報2.35元，跌0.42%。
新濠國際（0200）旗下新濠博亞第二季度扭虧賺2140萬美元。無成交，報4.14元。
小鵬汽車（9868）：已達成收購滴滴智能汽車開發業務資產的SOP交割。開市報26.9元，升3.26%。
華大酒店（0201）、順豪物業（0219）、順豪控股（0253）發盈警，上半年齊轉蝕3300萬至9300萬元。華大無成交，報0.065元。順豪物業（0219）無成交，報0.73元。順豪控股（0253）無成交，報0.7元。
萬科（2202）伙中信22.3億設立消費基礎設施基金。開市報4.1元，升0.49%。
長江生命（0775）受財務成本因素影響中期少賺97%， 盈利100萬續不派息。無成交，報0.355元。
陽光房地產（0435）扭虧賺1.59億， 第二次每單位中期分派0.091元。開市報1.83元，升2.23%。
都市麗人（2298）發盈喜，料上半年純利增不少於200%。開市報0.218元，升14.74%。
爪哇控股（0251）料中期虧損收窄至7000萬元。無成交，報1.52元。
中生製藥（1177）半年盈利30億人幣增1.4倍，中期息3港仙。開市報3.08元，升4.41%。
港燈（2638）中期溢利跌逾3%至9.47億 每單位中期分派維持0.1594元。開市報5.43元，跌0.73%。
希慎（0014）簽訂80億元四年期定期及循環銀團貸款協議。無成交，報10.78元。
萬洲（0288）中期多賺81%，派息增至0.1元。開市報5.42元，升3.24%。
大酒店（0045）：將委任廖宜菁為暫代行政總裁。無成交，報5.29元。
領展（0823）、星展、中電推低碳獎賞，支持領展中小商戶低碳轉型。開市報35.4元，升1.43%。
破頂股包括，電訊盈科（0008）創52周高，見4.28元，開市報4.28元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見4.55元，開市報4.55元，升0.66%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，開市報0.28元，升1.82%。
破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見57元，開市報57元，升0.44%；電能實業（0006）創上市新高，見54.95元，開市報54.95元，升0.46%；中電（0002）創52周高，見70元，開市報70元，升0.14%；。
1隻股份創上市新低，包括眾淼（1471）低見5.39元，開市報5.39元，跌4.43%。
異動股
上升異動股，包括，都市麗人（2298）開市報0.218元，升14.74%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.109元，升10.1%；新源萬恒控股（2326）開市報0.011元，升10%；飛道旅遊科技（8069）開市報0.045元，升9.76%；鼎石資本（0804）開市報0.243元，升8.97%；澳能建設（1183）開市報0.135元，升6.3%；眾誠能源（2337）開市報3.09元，升5.46%；梅斯健康（2415）開市報2.64元，升5.18%；中生製藥（1177）開市報3.08元，升4.41%。
下跌異動股，包括，安科系統（8353）開市報0.55元，跌15.38%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報49.5元，跌7.48%；連達科技控股（0889）平上市低位0.27元，開市報0.27元，跌6.9%；偉仕佳杰（0856）開市報4.01元，跌6.53%；眾淼（1471）創上市新低，見5.39元，開市報5.39元，跌4.43%；華晨中國（1114）開市報3.85元，跌3.75%；寶沙發展（1069）開市報0.052元，跌3.7%；恒大物業（6666）開市報0.6元，跌3.23%。
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