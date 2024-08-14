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長建、長實、電能財團35億購英國陸上風電資產組合

長建（1038）公布，集團牽頭財團已於8月13日達成協議，收購AvivaInvestors持有及營運中之英國陸上風電資產組合，交易作價約3.5億英鎊（約35億港元），視乎交易完成時的若干調整金額。是次收購交易預期將於9月下旬完成。

買方財團由長江基建、長江實業集團有限公司（「長江實業」）及電能實業有限公司（「電能實業」）聯合組成。長江基建及長江實業各佔財團40%權益，電能實業則持有20%權益。

是次交易之資產組合包括分佈於英格蘭、蘇格蘭及威爾斯的32個陸上風電場，總裝機容量為175兆瓦，淨權益裝機容量為137兆瓦。

組合涵蓋之陸上風電場俱已在營運中，並提供即時回報、穩定現金流和經常性利潤貢獻。業務收益分別來自（i）與通脹掛鈎的政府資助；及（ii）電費收益，包括透過購電協議供電予客戶以及向市場出售電力的收入。

有關交易是長江基建在2024年進行的第三項投資，上半年已先後收購位於北愛爾蘭的配氣網絡PhoenixEnergy，及英國可再生能源資產組合PowerlinkRenewableAssets（前稱UUSolar）。

收購風電資產組合有助長江基建進一步推動可持續發展轉型，鞏固集團在應對氣候變化挑戰上的地位。集團現有之其他可持續發展項目包括可再生燃氣生產與配送、廢物管理與回收，以及供暖、能源與食水之智能用量管理裝置等。

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