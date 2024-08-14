彭博社報道，新世界（0017）行政總裁及香港財富傳承學院董事會主席鄭志剛表示，對於香港未來將在家族辦公室財富管理領域執全球牛耳一事，他信心滿滿。去年成立的財富傳承學院，致力於幫助發展和提升香港作為全球超級富豪重鎮的地位。
報道指，鄭志剛沒有具體說明達成該目標(家族辦公室數量和管理資產規模都是全球第一)的時間表，但他說，可能是在「中期」內。根據香港政府委託德勤今年稍早發布的一項研究， 2023年底，估算香港有超過2,700間單一家族辦公室。該研究稱，其中約三分之一管理至少1億美元的資產。
鄭志剛表示，香港擁有約數萬名財富管理從業人員，幾十年來一直為幾代豪門世家提供服務，比其他金融中心更具優勢。 他補充道，這不僅與資本有關，也與價值有關。
鄭志剛表示，香港財富傳承學院希望成為尋求在香港建立業務的家族辦公室的「超級聯繫人」，特別關注第二代財富所有者以及治理問題。他補充說，該學院將於下個月舉行一場峰會，預計將吸引一百多間家族辦公室。
其他報道
鄭州比亞迪「銀彈」搶人 單月擬聘4000人 月薪最高9000元
恒指高開59點 科指升0.52% 中生製藥升4.4% 長建電能中電再破頂
港股ADR升148點 夜期高水113點 阿里、騰訊、京東、電能、長建等業績