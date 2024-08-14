彭博社報道，摩根士丹利策略師Mike Wilson表示，儘管季節性因素不利和經濟增長前景不明朗可能會限制市場在本季度剩餘時間內的上漲空間，但美國股市發生全面暴跌的可能性也很低。
報道稱，Wilson在7月準確預測了股市近期的下行。他說，由於交易員在上周的大跌後仍心有餘悸，因此不太可能出現大的崩盤。這種觀點與近年來令Wilson聲名鵲起的大膽看跌觀點形成了鮮明對比。不過，他仍然認為標普500指數幾乎沒有上漲空間，預計該基準指數將在5,000-5,400點區間波動，這個區間的下限意味著股市從周二水平下跌大約7%，上限則基本與當前水平持平。
Wilson表示，「我發現很難想像我們會向那些高點突破回升」，「我也不認為我們會完全崩潰並預示進入一個新的熊市」。Wilson說，標普500指數今年已經上漲超過13%，經濟增長放緩、盈利預期過於樂觀以及聯儲局「不願主動」減息，都為進一步上漲帶來了具有挑戰性的環境。他認為機會在個股而不是大盤，並重申買入防禦性股票的建議。
Wilson提到了股市的高估值水平，稱「指數很難讓我感到興奮，這就是為什麼我們為了賺錢非常專注於個股層面和行業層面」。
在7月9日的時候，Wilson預測股市「極有可能」出現10%的回調。一周後的7月16日，標普500指數創下新高，隨後一路下跌8.5%，於8月5日觸及近期低點。此後該指數已回升逾4%。Wilson繼續敦促投資者遠離小型股羅素2000指數，表示該指數上個月的漲勢是一個假動作，源於投資者撤出上漲的超級大型股並回補小型股的淡倉。Wilson說，此後出現的負面技術形態表明，小型股7月份的躍升是 「曇花一現」。
他補充說，這並不意味著交易員應該完全避開中小型股，只是在其中尋找機會時應該堅持高質量原則、選擇基本面強勁的公司。
Wilson重申，鑒於聯儲局準備在9月放鬆政策，市場仍處於尾聲階段的周期。「堅持高質量原則，偏重防禦而非增長」，他說。「因為利率下降對這個群體最有利」。
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