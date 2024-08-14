港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升2.83點子至4.07833%，是8月7日後最高，當日報4.13381%。對上一次由跌轉升是8月12日，當日拆息報4.05196%。
港元現報7.7877元升值9點子，曾貶值最多12點子，報7.7898元，亦曾升值最多26點子，報7.786元，是8月8日7.7815元後最強。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.66點子至3.7656%，是8月7日後最高；1星期HIBOR升0.26點子至3.85661%，是8月7日後最高；2星期HIBOR升2.82點子至3.9353%，是8月7日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.4點子至4.29857%，是8月12日後最高；6個月期HIBOR跌0.14點子至4.37137%，是2023年5月10日後最低；12個月期HIBOR跌0.29點子至4.41811%，是2023年5月2日後最低。
美元指數現報102.613升值0.054點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45225%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4003%，終止連續10日擴闊，利差是2024年8月08日後最窄，當日差距為-1.367%。
對上一次終止連續10日擴闊，是2024年7月25日，當日利差報-0.8441%。
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