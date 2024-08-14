moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升 港元升值至近一周最強

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升2.83點子至4.07833%，是8月7日後最高，當日報4.13381%。對上一次由跌轉升是8月12日，當日拆息報4.05196%。

港元現報7.7877元升值9點子，曾貶值最多12點子，報7.7898元，亦曾升值最多26點子，報7.786元，是8月8日7.7815元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.66點子至3.7656%，是8月7日後最高；1星期HIBOR升0.26點子至3.85661%，是8月7日後最高；2星期HIBOR升2.82點子至3.9353%，是8月7日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.4點子至4.29857%，是8月12日後最高；6個月期HIBOR跌0.14點子至4.37137%，是2023年5月10日後最低；12個月期HIBOR跌0.29點子至4.41811%，是2023年5月2日後最低。

美元指數現報102.613升值0.054點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45225%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4003%，終止連續10日擴闊，利差是2024年8月08日後最窄，當日差距為-1.367%。

對上一次終止連續10日擴闊，是2024年7月25日，當日利差報-0.8441%。

其他報道

大摩：美股幾乎沒有進入熊市跡象

日本散戶投資者押注日圓升值 倉位接近紀錄高

彭博社：鄭志剛信心滿滿 香港將在家族辦公室業務全球第一

岸田文雄據報不會參選自民黨總裁 日圓轉強

鄭州比亞迪「銀彈」搶人 單月擬聘4000人 月薪最高9000元

長建、長實、電能財團35億購英國陸上風電資產組合

滬深三大指數低開 人行進行3692億人幣逆回購

恒指高開59點 科指升0.52% 中生製藥升4.4% 長建電能中電再破頂

美國司法部據報試圖分拆Alphabet

港股ADR升148點 夜期高水113點 阿里、騰訊、京東、電能、長建等業績

長建據報收購Aviva 英國風電場

美債息下降 美股、金龍指數上升 道指升408點

北水增持京基金融國際 減持聯合能源