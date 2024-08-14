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籲中資銀行積極做按揭 施永青：有責任為穩定香港局面作貢獻

經民聯日前聯同多名地產代理業界代表與金管局副總裁阮國恒會面，反映有關銀行「Call Loan」的情況，亦有代理指銀行審批按揭保守，對樓市造成影響。中原創辦人施永青在旗下免費報章專欄表示，銀行不應以配額用完為由，拒絕向用家貸款。他認為，金管局有責任保持一定比例的資金流入地產市場，並呼籲中資銀行積極進取搶佔樓按市場，為穩定香港的局面作出貢獻。

施永青在文中指出，本港物業買賣大部分都需要藉助銀行的按揭貸款，故銀行的按揭取態足以扭曲市場的供求關係。他表示，本港樓價自2021年開始回落，跌幅已逾兩成半，對有剛性需求的用家而言，現時樓市理應更為吸引，但因為銀行拒絕放貸，令這種價格的平衡作用近期卻沒法正常反映出來。

施永青認為，銀行不應以配額用完為由，拒絕向用家貸款。「近期樓市交投比以前大幅減少，配額應該沒有這麼快用完才是，除非是銀行削減了配額。」施永青指，金管局有責任保持一定比例的資金，可以流入房地產市場，以確保房地產市場的流通能力。

施永青提到，銀行在沒必要情況下收緊流入房地產市場資金，實屬損人不利己之舉動，因為流入的資金少了，樓價自然向下，令銀行之前接受的抵押品都出現貶值，變成資不抵債。這種情況還可以造成惡性循環，令社會進入通縮。故他認為，金管局有必要給銀行指引，以確保金融系統不會因此而受到傷害。

施永青亦呼籲中資銀行在金管局出手前率先行動，積極進取搶佔樓按市場。他認為，中資銀行不是一般的商業機構，而是國家機構，有責任為穩定香港的局面作出貢獻。「如果他們肯趁別的銀行猶豫的時候，積極進取一些，那就除了可為國家起中流砥柱的作用外，還可以在市佔率方面，大幅反超他們的傳統對手，實行彎道超車。」

 

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