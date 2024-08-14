華置指，經考慮股息政策，為保留更多現金作把握日後財務、物業投資或證券投資 的機遇之需要，維持不派息。

集團解釋，上半年盈轉虧主要由於於期間按淨額基準呈報出售持作買賣之投資收益減少，以及投資物業之公平值變動由盈轉虧。

上半年華置收入為1.95億元，按年減少27.9%， 當中包含租金收入總額 1.15億元，2023年上半年為1.3億元；按淨額基準呈報出售持作買賣之投資收益 590萬元，2023年上半年為6150萬元；上市及非上市股本投資之股息收入 3560萬元，2023年上半年為3940萬元；債券及結構性產品之利息收入 430萬元，2023年上半年 570萬元；樓宇及物業管理服務收入 2660萬元，2023年上半年為2700萬元；其他收入 740萬元。收入減少主要由於於期間出售持作買賣之投資收益淨額減少 5560萬元 。

債務總額與股本權益比率為 30%，較去年底27.6%，增加2.4個百分點；債務淨額與股本權益比率為 22.8%，較去年底增0.4個百分點。

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