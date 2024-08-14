該公司表示，香港核心市場仍然充滿挑戰，出境旅客人數接連上升，消費氣氛疲弱。隨著市場競爭日益白熱化，折扣力度亦普遍增強。期內譚仔國際除進一步推出創新產品及開設新店外，亦提供更多超值優惠及特價套餐，力求吸引客流及刺激消費。

透過實施上述策略以及加大力度於外送平台推廣宣傳，期內收益表現得以保持，惟經營溢利受到影響。

香港以外市場的表現好壞參半，其中公司於日本的業務繼續取得驕人進展，收益增長及營運效率雙雙提升。相反，新加坡的收益表現則停滯不前，激烈競爭及經濟環境不明朗亦導致公司於中國內地的業績受壓。

由於執行擴充計劃及特許經營措施導致企業開支相應上升，期內除稅後溢利按年減少約2100萬元或61.8%，惟與2024財政年度最後一季相比則增加約18.2%。

展望未來，譚仔國際將積極拓展收入來源，為集團於香港進一步發展作好準備。有見日式餐飲概念於香港愈來愈受歡迎，公司與母公司Toridoll日本訂立合作安排，於今年4月推出以日式牛肉飯為賣點的全新概念品牌店「山牛」，迄今為止市場反應熱烈。此外，公司計劃於本財政年度為另一特許經營品牌「丸亀製麵」開設新店。公司預期引入上述新品牌將令產品組合更趨多元化，並於香港開拓推祟日式餐飲的新客源。

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